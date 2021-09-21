إعادة فتح المتاحف بعد إغلاق طويل بسبب قيود وباء كورونا

عاودت المتاحف في طهران والمدن الإيرانية الكبرى فتح أبوابها بعد فترات إغلاق طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، مع تسجيل انخفاض نسبي في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الفترة الماضية، بعد تسجيلها مستويات غير مسبوقة في تموز/يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، ضمن ما صنفه المسؤولون موجة خامسة من التفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي إلى متحورة دلتا.

موقع تابناك الإخباري_عاودت المتاحف في طهران والمدن الإيرانية الكبرى فتح أبوابها بعد فترات إغلاق طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، مع تسجيل انخفاض نسبي في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الفترة الماضية، بعد تسجيلها مستويات غير مسبوقة في تموز/يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، ضمن ما صنفه المسؤولون موجة خامسة من التفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي إلى متحورة دلتا.

وقال مدير المتاحف محمد رضا كركر، "متاحف طهران والمدن الكبرى الأخرى في البلاد التي لم تعد مصنفة عند اللون الأحمر "الأعلى في التصنيف الوبائي المعتمد في إيران".

ودعا السياح والزوار إلى اتباع إجراءات الوقاية الصحية، خلال زيارتهم المتاحف.

واستبعد كركر أن تعود أعداد الزائرين إلى سابق عهدها في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل استمرار الأزمة الصحية على مستوى العالم.

وتضم إيران التي تتمتع بغنى حضاري يعود إلى آلاف الأعوام، 746 متحفا بينها 170 في طهران، وزارها 21,7 مليون شخص في 2019، العام الذي سبق بدء تفشي فيروس كورونا.