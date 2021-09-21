فايزر وبيونتيك: بيانات تظهر أن لقاح كوفيد آمن ويوفر الحماية للأطفال

قالت شركتا فايزر وبيونتك إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية بين 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية بين 16-25 عاما.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الشركتان أنه فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا، وقالت إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حقق استجابة مناعية قوية في الأطفال بين 5 أعوام و11 عاما، وإنهما تخططان لطلب الحصول على ترخيص لاستخدامه في تلك الفئة العمرية بالولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الشركتان أن اللقاح حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية بين 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية بين 16-25 عاما. وأضافتا أنه فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر إنه منذ يوليو تموز، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240 في المئة في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم.

وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر. وتتوقع الشركتان بيانات بشأن فاعلية اللقاح في الأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام، والأطفال من عمر ستة أشهر إلى عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي على أقرب تقدير.



