النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

فايزر وبيونتيك: بيانات تظهر أن لقاح كوفيد آمن ويوفر الحماية للأطفال

قالت شركتا فايزر وبيونتك إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية بين 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية بين 16-25 عاما.
رمز الخبر: ۵۷۳۲۸
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الشركتان أنه فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا، وقالت إن لقاحهما للوقاية من مرض كوفيد-19 حقق استجابة مناعية قوية في الأطفال بين 5 أعوام و11 عاما، وإنهما تخططان لطلب الحصول على ترخيص لاستخدامه في تلك الفئة العمرية بالولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الشركتان أن اللقاح حفز استجابة مناعية في الفئة العمرية بين 5-11 عاما في المرحلتين الثانية والثالثة من تجربتهما، تكافئ المناعة التي تحققت في الفئة العمرية بين 16-25 عاما. وأضافتا أنه فيما يتعلق بالسلامة جاءت النتائج مكافئة بوجه عام أيضا للمجموعة الأكبر سنا.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر إنه منذ يوليو تموز، زادت حالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 بنحو 240 في المئة في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الصحية العامة للتطعيم.

وحصل لقاح الشركتين، الذي يسمى كوميرناتي، بالفعل على تصريح للاستخدام مع الأطفال ابتداء من عمر 12 عاما في كثير من الدول، ومنها الولايات المتحدة.

وتم إعطاء الأطفال في الفئة العمرية من خمسة أعوام إلى 11 عاما جرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر. وتتوقع الشركتان بيانات بشأن فاعلية اللقاح في الأطفال من عمر عامين إلى خمسة أعوام، والأطفال من عمر ستة أشهر إلى عامين خلال الربع الأخير من العام الحالي على أقرب تقدير.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
المشاط: المبعوث الأممي أداة للاستعمار.. وكل المفاجآت واردة ما دام العدوان والحصار مستمرين
اللجنة العليا لبناء المدارس تقرر سحب الاخيرة من المحافظات غير المهيِّئة للأراضي المناسبة
دخول محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة لمواجهة العجز المائي في العاصمة وتيبازة
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
إنقاذ ستة مهاجرين من قارب جانح قبالة السواحل الليبية
معرض سيلا الدولي التصديري ينطلق في دمشق بمشاركة 100 شركة وطنية وعربية وأجنبية
فصائل غزة تحتج على اتفاق الإطار بين الأونروا وأمريكا
المالكي: نؤكد على الوفاق السياسي لمواجهة الفساد والإرهاب والخدمات المعطلة
إعادة فتح المتاحف بعد إغلاق طويل بسبب قيود وباء كورونا
تفاصيل عملية السيطرة على مديرية مدغل وتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية
فايزر وبيونتيك: بيانات تظهر أن لقاح كوفيد آمن ويوفر الحماية للأطفال
تفاقم أزمة الفقر في البلاد بعد توقف المساعدات وأغلب النشاط الإقتصادي
حملة توعية وفحوصات مجانية لزوار حديقة في الجزائر
بازار فلكلوري في اربيل لعرض المواهب الفنية والمصنعة يدوياً
لجنة دعم الصحفيين تقيم ورشة عمل في اليمن حول الأمن السيبراني
المغرب..انتخاب رؤساء مجالس جهوية جدد في مختلف جهات المملكة
مسيرة نقابية في غزة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال
وزير الخارجية الايراني يقوم بجولة افريقية قريبا
"داعش" يتبنى تفجيرات في جلال آباد شرق أفغانستان
الحرس الثوري يعرض منجزاته الاستراتيجية في مجال فحص وإبطال مفعول القنابل
مركز الهدهد: نجاح حزب الله بإدخال المازوت الايراني ضربة جديدة لمصداقية جيش الاحتلال
قائد عسكري ايراني: نرصد تحركات العدو يوميا
البطش: إمكانيات المقاومة بخير وإيران شريكة في انتصاراتنا
فشل الولايات المتحدة الذريع واحتضار السعودية الحالي هما نتيجة للمقاومة
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
وزير الخارجية يستعرض مع المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن مساعي إنهاء الحرب
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: الوقود الايراني كسر الحصار الذي فرضته امريكا على لبنان
ناقلة الوقود الايرانية الثالثة تتجه نحو لبنان
اللواء باقری يحذر الزمر المعادية للثورة بالقيام بأي مغامرة ضد إيران