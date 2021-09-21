النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

دمشق: نحتفظ بحقنا في الرد على الممارسات التركية ووضع حد لها

اعلنت وزارة الخارجية السورية، إن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها.
رمز الخبر: ۵۷۳۲۱
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_دانت سوريا الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها واعتبرتها عملاً عدوانياً وخرقاً لسيادتها واستقلالها "وجزءاً من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الاثنين: إن سوريا تدعو الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة اراضيها.

وأضاف المصدر: إن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حكومة "معًا للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من أصل 100
المشاط: المبعوث الأممي أداة للاستعمار.. وكل المفاجآت واردة ما دام العدوان والحصار مستمرين
اللجنة العليا لبناء المدارس تقرر سحب الاخيرة من المحافظات غير المهيِّئة للأراضي المناسبة
دخول محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة لمواجهة العجز المائي في العاصمة وتيبازة
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
إنقاذ ستة مهاجرين من قارب جانح قبالة السواحل الليبية
معرض سيلا الدولي التصديري ينطلق في دمشق بمشاركة 100 شركة وطنية وعربية وأجنبية
فصائل غزة تحتج على اتفاق الإطار بين الأونروا وأمريكا
المالكي: نؤكد على الوفاق السياسي لمواجهة الفساد والإرهاب والخدمات المعطلة
إعادة فتح المتاحف بعد إغلاق طويل بسبب قيود وباء كورونا
تفاصيل عملية السيطرة على مديرية مدغل وتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية
فايزر وبيونتيك: بيانات تظهر أن لقاح كوفيد آمن ويوفر الحماية للأطفال
تفاقم أزمة الفقر في البلاد بعد توقف المساعدات وأغلب النشاط الإقتصادي
حملة توعية وفحوصات مجانية لزوار حديقة في الجزائر
بازار فلكلوري في اربيل لعرض المواهب الفنية والمصنعة يدوياً
لجنة دعم الصحفيين تقيم ورشة عمل في اليمن حول الأمن السيبراني
المغرب..انتخاب رؤساء مجالس جهوية جدد في مختلف جهات المملكة
مسيرة نقابية في غزة تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال
وزير الخارجية الايراني يقوم بجولة افريقية قريبا
"داعش" يتبنى تفجيرات في جلال آباد شرق أفغانستان
الحرس الثوري يعرض منجزاته الاستراتيجية في مجال فحص وإبطال مفعول القنابل
مركز الهدهد: نجاح حزب الله بإدخال المازوت الايراني ضربة جديدة لمصداقية جيش الاحتلال
قائد عسكري ايراني: نرصد تحركات العدو يوميا
البطش: إمكانيات المقاومة بخير وإيران شريكة في انتصاراتنا
فشل الولايات المتحدة الذريع واحتضار السعودية الحالي هما نتيجة للمقاومة
مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة
وزير الخارجية يستعرض مع المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن مساعي إنهاء الحرب
رئيس المجلس السياسي في حزب الله: الوقود الايراني كسر الحصار الذي فرضته امريكا على لبنان
ناقلة الوقود الايرانية الثالثة تتجه نحو لبنان
اللواء باقری يحذر الزمر المعادية للثورة بالقيام بأي مغامرة ضد إيران