دمشق: نحتفظ بحقنا في الرد على الممارسات التركية ووضع حد لها

اعلنت وزارة الخارجية السورية، إن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها.

موقع تابناك الإخباري_دانت سوريا الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها واعتبرتها عملاً عدوانياً وخرقاً لسيادتها واستقلالها "وجزءاً من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الاثنين: إن سوريا تدعو الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة اراضيها.

وأضاف المصدر: إن سوريا تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية السورية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها وتحميل النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.