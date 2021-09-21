حملة عالمية لمقاطعة "بوما" لرعايتها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي

شارك عشرات الناشطين في العديد من دول العالم في حملة واسعة لمقاطعة شركة "بوما" للملابس الرياضية للضغط عليها لوقف رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

موقع تابناك الإخباري_ونشرت منصات مؤيدة للقضية الفلسطينية مقاطع مصورة للتظاهرات المنددة برعاية شركة "بوما" للإتحاد الإسرائيلي في عدد من الدول الأوروبية.

ورفع المشاركون في التظاهرات علم فلسطين ولافتات تدعو لمقاطعة الشركة، التي وصفوها بالشركة الداعمة لدولة الفصل العنصري.

وأظهر أحد المقاطع لحظة اقتحام مشاركين في تظاهرة مدينة مانشستر البريطانية مقرا تابعا للشركة.

كما بثت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ "إسرائيل" مقطعا مصورا لعدد من الرياضيين من فلسطين ودول أخرى يدعون من خلاله إلى مقاطعة شركة "بوما" لرعايتها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بما يمثل دعما لسياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.