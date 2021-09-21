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باريس تلغي اجتماعًا دفاعيًا مع بريطانيا بسبب خلاف الغواصات

أُلغي اجتماع كان مقرراً أن يعقد هذا الأسبوع بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرها البريطاني بن والاس، بناءً على طلب باريس، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الوزارة الفرنسية.
رمز الخبر: ۵۷۳۱۶
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المصدر إن "المملكة المتحدة على تواصل مستمر مع فرنسا بشأن هذه الاجتماعات"، مؤكداً الحرص على "علاقات دفاعية وثيقة ومثمرة مع فرنسا" التي وصفها بأنها "حليف موثوق به".

ويأتي إلغاء الاجتماع في خضم أزمة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بعدما أعلنت الدول الثلاث الأربعاء إطلاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين تتضمن تزويد كانبيرا غواصات تعمل بالدفع النووي، وبالتالي انسحاب الجانب الاسترالي من اتفاق لشراء غواصات فرنسية.

وذكر مصدران مطلعان أن فرنسا ألغت اجتماعاً بين فلورنس بارلي ونظيرها البريطاني والذي كان مقرراً انعقاده هذا الأسبوع بعد أن ألغت أستراليا طلبية غواصات من باريس من أجل اتفاق مع واشنطن ولندن.

وقال المصدران إن بارلي نفسها هي من اتخذت قرار إلغاء الاجتماع الثنائي مع وزير الدفاع البريطاني. ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الدفاع الفرنسية للحصول على تعليق أما وزارة الدفاع البريطانية فرفضت أن تعلق.

وأكد المصدران تقريراً سابقاً ورد في صحيفة "الغارديان" البريطانية كان قد أفاد بأن الاجتماع قد أُلغي.

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