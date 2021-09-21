الكاظمي والكعبي يبحثان ملفي الانتخابات وحملة إزالة التجاوزات

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الأحد، ملفي الانتخابات وحملة إزالة التجاوزات.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء،تلقتة "تابناك"، إنه "جرى خلال اللقاء التباحث في سبل إنجاح الانتخابات، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وشهد اللقاء وفقاً للبيان البحث في سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وجدّد الكاظمي تأكيداته السابقة، على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات.