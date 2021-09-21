وزير الخارجية يستعرض مع المبعوثين الأممي والأمريكي لليمن مساعي إنهاء الحرب

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، خلال لقاءين منفصلين عقدهما أمس الأحد مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبيرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

موقع تابناك الإخباري_بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، خلال لقاءين منفصلين عقدهما أمس الأحد مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبيرغ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

وناقش البوسعيدي خلال لقائه المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن،"تسهيل انسياب المواد الإنسانية، والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار".

وفي سياق متصل، استعرض البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، "آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن".