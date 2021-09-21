بدء موسم جني ثمار "البلح" في قطاع غزة

بدأ المزارع ماهر العكلوك (55 عاماً) مساء أمس الأحد، بجني ثمار البلح في أرضه التي تقع بدير البلح وسط غزة، استعداداً لتجهيزه للأسواق المحلية في القطاع.

موقع تابناك الإخباري_وقال العكلوك إن "انتاج البلح لهذا العام قليل، مقارنة في المواسم السابقة، فالمناخ لم يكن مساعد لفترة تلقيح ثمار البلح".

وأشار إلى تعدد أنواع ثمار البلح في قطاع غزة، فهناك ثمرة الحياني، والبرحي وهو نادر الوجود في قطاع غزة لعدم ملاءمة المناخ، والبنتاش الذي أوشك على الانقراض.

وتابع "يكثر الطلب في الأسواق المحلية على بلح الحياني الذي يعد من أفضل الأنواع ويتركز انتاجه في المناطق الوسطى من القطاع، ويستخدمه الأغلب في صنع العجوة ذات الفائدة الكبيرة".

ولا تعد أسعار البلح مرتفعة، اذ يُقدّر سعر الصندوق بـ 10 شواكل فقط، وبالرغم من ذلك يعاني المزارعون من قلة الشراء، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وفقاً للعكلوك.

وتُعد ثمار البلح مكلفة نسبياً على المزارعين وتحتاج إلى جهد للاعتناء بها، فسعر النخلة الواحدة يتجاوز 40 شيكل، وتلقيحها في كل مرة يُكلف المزارع 10 شواكل على الأقل، وغيرها من التكاليف الأخرى التي تجعل أرباحهم محدودة في المواسم التي تنتج كميات قليلة من البلح.

وعبّر العكلوك عن تخوفاته من ازدياد مواسم إنتاج البلح عام بعد الآخر "من الممكن أن يختفي البلح من منطقة دير البلح، بسبب قلة الانتاج، وقلة الفائدة المادية التي تعود على المزارعين مقابل أتعابهم بها".

وفي ذات السياق أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة أدهم البسيوني، إن متوسط الإنتاج سيصل هذا العام إلى 14 ألف طن ونصف من 9275 دونم مثمر، فيما إجمالي الأراضي المزروعة 12.440 دونم.

وأضاف البسيوني أن وزارة الزراعة تمنع إستيراد ثمار البلح بجميع أصنافها من الخارج طيلة فترة توفره في السوق المحلية، وذلك لتشجيع الاهتمام بزراعة النخيل بغزة، وتشجيع المنتج المحلي.

ولفت إلى أن الوزارة تشجع المزارعين على زراعة أصناف مختلفة عن المزروعة حالياً، وذلك نظراً للقيمة الاقتصادية الكبيرة للأصناف الأخرى.