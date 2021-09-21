ايران تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب

وأدى وضع الصين القيود الصحية بسبب جائحة كورونا الى انخفاض عدد الناشرين والزوار الاجانب في المعرض المذكور.

بدأت أعمال معرض بكين الدولي للكتاب في نسخته الثامنة والعشرين اليوم الاحد بمشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعرضت الصالة الايرانية في المعرض المذكور كتاب "التراث العالمي الايراني" وتم عرض العديد من الافلام الوثائقية عن التقدم الناجز في ايران على مختلف الصعد الثقافية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فيما أبدى العديد من زوار المعرض اعجابهم بالثقافة والحضارة الايرانية العريقة.

وبالتزامن مع المعرض المذكور يقام المهرجان الدولي للكتاب الصيني في نسخته التاسعة عشر فيما يشارك في المعرض المذكور أكثر من 100 بلد ومنظمة دولية ونحو 2200 دار نشر من مختلف ارجاء العالم.

وأدى وضع الصين القيود الصحية بسبب جائحة كورونا الى انخفاض عدد الناشرين والزوار الاجانب في المعرض المذكور.