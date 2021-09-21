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"داعش" يتبنى تفجيرات في جلال آباد شرق أفغانستان

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا السبت جراء سلسلة تفجيرات هزت جلال آباد، وهي عاصمة ولاية ننكرهار التي تعتبر أكبر معقل لـ"داعش" في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۷۲۹۸
تأريخ النشر: 20 September 2021

أعلن تنظيم "داعش"، مساء الأحد، مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان".

وقال "داعش" في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له إن عناصر في التنظيم فجروا السبت 3 عبوات ناسفة استهدفت 3 عربات لمقاتلي حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة في أفغانستان، إضافة إلى تفجير آخر نفذوه الأحد.

وزعم التنظيم أن سلسلة التفجيرات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 عنصرا في "طالبان".

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا السبت جراء سلسلة تفجيرات هزت جلال آباد، وهي عاصمة ولاية ننكرهار التي تعتبر أكبر معقل لـ"داعش" في أفغانستان.

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