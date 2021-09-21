قائد عسكري ايراني: نرصد تحركات العدو يوميا

واوضح أنه في الوقت الحاضر في منطقة غرب البلاد، لا يجرؤ التكفيريون والدواعش والقوى المعادية على الاقتراب من حدود البلاد لمسافة 16 كلم، وقال: نرصد كل تحركات ومعلومات وأخبار العدو يوميًا ونرصد سلوكهم.

أكد قائد مقر عمليات القوة البرية بالجيش الايراني في غرب البلاد، العميد سليمان طاهري، ان القوات المسلحة الايرانية ترصد تحركات العدو يوميا ، ولايجرأ حتى الاقتراب من حدود البلاد.

خلال مراسم تقديم قائد اللواء "الشهيد البطل" المدرع بمحافظة همدان (غرب)، وصف العميد طاهري الخدمة في نظام الجمهورية الاسلامية بانها هبة إلهية، وقال : ان قائد الثورة اكد إن خدمة الشعب هي شرف عظيم وهبة إلهية.

واشار الى الخدمات القيمة التي قدمها الجيش الايراني في ضمان أمن البلاد، وقال: لقد أدى الجيش باعتباره العمود الفقري للقوات المسلحة منذ بداية الثورة وحتى الآن دورًا خاصًا في انتصار الثورة وبقائها وتقدمها.

واضاف: في ظل الظروف الراهنة، بذل الجيش قصارى جهده لتقديم الخدمات وتمكن من إنشاء 6 مستشفيات لامراض الجهاز التنفسي في 6 محافظات.

وقال العميد طاهري: إن جيش الجمهورية الإسلامية استطاع أن يلعب دورًا ليس فقط على الساحة الإقليمية ولكن أيضًا على الساحة الدولية، مضيفا : إذا لم تستطع قوة ما مهاجمة بلادنا، فذلك لأنها لا تجرؤ على ذلك.

ولفت قائد مقر عمليات القوة البرية في غرب البلاد طاهري الى إن الأعداء اختبروا القوات المسلحة الايرانية خلال مرحلة الدفاع المقدس وهم على دراية بانهم سيهزمون إذا ما قاموا بشن عدوان على ايران، مضيفا: يجب أن نفتخر بالخدمة في نظام استطاع الوقوف ضد غطرسة اميركا وتحطيم هيمنتها في العالم، وهذا الامر معنها اقتدار الجمهورية الاسلامية.

واوضح أنه في الوقت الحاضر في منطقة غرب البلاد، لا يجرؤ التكفيريون والدواعش والقوى المعادية على الاقتراب من حدود البلاد لمسافة 16 كلم، وقال: نرصد كل تحركات ومعلومات وأخبار العدو يوميًا ونرصد سلوكهم.