ناقلة الوقود الايرانية الثالثة تتجه نحو لبنان

وقد ساعد الوقود الايراني بحل الازمة التي يعاني منها لبنان جراء الحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة على البلاد.

ذكر الموقع الخاص بمتابعة حركة الناقلات والمعلومات المرتبطة في العالم ان ناقلة الوقود الايرانية الثالثة تتحرك حاليا نحو لبنان.

ویذکر ان موقع Tankers Trackers المتخصص في تتبع حركة الناقلات في العالم والابلاغ عنها، ذكر ان الناقلة الثالثة التي تحمل الوقود الايراني تتجه حاليا نحو لبنان.

ويشار الى أن الشحنة الاولى من الوقود الايراني وصلت إلى لبنان يوم الخميس الماضي، كما ارسلت القافلة الثانية من شاحنات الوقود الايرانية إلى الحدود السورية لتتجه إلى لبنان.

وقد ساعد الوقود الايراني بحل الازمة التي يعاني منها لبنان جراء الحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة على البلاد.