اللواء باقری يحذر الزمر المعادية للثورة بالقيام بأي مغامرة ضد إيران

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "من حقنا التعامل مع هذه الجماعات، كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق لنا".

حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة من مغامرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق قائلاً: "لن نتسامح مع أي أذى على الحدود".

ویذکر انه قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري اليوم على هامش حفل تكريم وتقديم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى العمليات الأخيرة للحرس الثوري الايراني انه يجب على المسؤولين العراقين في اقليم كردستان وشمال العراق مواجهة هذه الجماعات الارهابية.

وحذر اللواء باقري الأمريكيين من ضرورة حشد قاعدتهم في المنطقة واستخدامها كمركز لتجمع الجماعات الارهابية المعادية للثورة قائلاً: "عملياتنا ستستمر في مواجهة الجماعات المعادية للثورة ولن نتسامح مع أي أذى داخل هذه الحدود".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "من حقنا التعامل مع هذه الجماعات، كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق لنا".