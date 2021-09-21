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تعيين العميد "حميد واحدي" قائدا للقوة الجوية بالجيش الايراني

كما أعرب قائد الثورة الاسلامية عن تثمينه لجهود القائد السابق للقوة الجوية العميد عزيز نصير زادة وخدماته القيمة خلال فترة ادائه مهامه.
رمز الخبر: ۵۷۲۸۹
تأريخ النشر: 20 September 2021


تعيين العميد "حميد واحدي" قائدا للقوة الجوية بالجيش الايراني

عين وفق مرسوم أصدره قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي العميد "حميد واحدي" قائدا للقوة الجوية للجيش الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في الحكم الذي اصدره قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي العميد طيار حميد واحدي؛ نظرا لالتزامكم ولياقتكم ولمقترح القائد العام للجيش، اعينكم قائدا للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه قائد الثورة الى انه يتوقع من القائد الجديد للقوة الجوية إيلاء الاهتمام برفع مستوى القدرات والجاهزية القتالية للرد بشكل يقظ وواع على اي مستوى ونوع من التهديدات الجوية، وتنمية الكوادر الانسانية وبناء قوة جوية حول محور العمل والتقنية بما يليق بالنظام الاسلامي، والتواصل والتعاون المؤثر والمتعاضد مع مختلف القوات في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والاجهزة المعنية المدنية والعسكرية.

كما أعرب قائد الثورة الاسلامية عن تثمينه لجهود القائد السابق للقوة الجوية العميد عزيز نصير زادة وخدماته القيمة خلال فترة ادائه مهامه.

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