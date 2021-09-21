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الرئيس الايراني يوجه الوزارات لتوظيف قدراتها من أجل التعاون مع منطمة شنغهاي

وفي الختام هنأ رئيس المنتخب الايراني للكرة الطائرة على فوزه ببطولة اسيا وقال انه واجب علينا دعمهم وتمهيد الارضية لتعزيز المجالات الرياضية لتحقيق الانجازات الرياضية.
رمز الخبر: ۵۷۲۸۸
تأريخ النشر: 20 September 2021

وجه الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي، الوزارات بتحديد طاقاتها للتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وتفعيلها في اتجاه النمو الاقتصادي.

ویذکر ان آية الله ابراهيم رئيسي، اشار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد إلى عضوية ايران في منظمة شنغهاي للتعاون، وقال انه ليس فقط وزارة الخارجية بل جميع الوزارات لديها اليوم مسؤولية ومهمة الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة للازدهار الاقتصادي في البلاد.

واشار رئيسي إلى ان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي ايضا تعرف اليوم ان الارضية ممهدة للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من اي وقت مضى وتشعر انه يمكن ان يكون لديها تعاون افضل واكثر مع ايران ، وقد اكدت في خطاباتها على تقوية وتعزيز مستوى التعاون مع طهران.

وشدد رئيسي على الاسراع في تفعيل ميناء جابهار وقال: "إن ميناء جابهار بوابة للتواصل مع دول آسيا والعالم، لذا فإن الاسراع في تشغيله يبلغ لنا بالاهمية الكبيرة".

ونوه رئيس الجمهورية إلى المشاورات التي جرت لتعزيز التعاون الثنائي مع طاجيكستان وقال: "إن البلدين لديهما اواصر ثقافية ذات جذور عقائدية، وخلال هذه الزيارة قرر الجانبان بدء فصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال رئيسي إن السياسة الخارجية للحكومة تقوم على تعزيز العلاقات مع دول الجوار مع اعطاء الاولوية للدبلوماسية الاقتصادية، وسنواصل هذه السياسة بقوة، ولا توجد عقبات أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة.

واشار رئيسي إلى ان نسعى في القرارات الاقتصادية إلى ان تكون الإجراءات مصحوبة بالدراسة والعمل الخبير حتى تكون الخطوات التنفيذية المتخذة في المجال الاقتصادي فعالة وذات نتائج واضحة.

كما لفت رئيس الجمهورية إلى مسيرة الاربعين الحسيني وقال ان جميع الإيرانيين يحبون ابا عبد الله الحسين (ع) ولكن ظروف كورونا وحماية أرواح الناس ضرورية ويجب ان يتم ذلك في اطار البروتوكولات الصحية والانضباط من اجل سلامة الزوار اضافة إلى ذلك، فان التعاون مع الحكومة العراقية مهم في هذا الصدد.

وفي الختام هنأ رئيس المنتخب الايراني للكرة الطائرة على فوزه ببطولة اسيا وقال انه واجب علينا دعمهم وتمهيد الارضية لتعزيز المجالات الرياضية لتحقيق الانجازات الرياضية.

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