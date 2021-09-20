لجنة دعم الصحفيين تقيم ورشة عمل في اليمن حول الأمن السيبراني

عقدت لجنة دعم الصحفيين في اليمن ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني وتمكين الصحفيين من حماية بياناتهم من الاختراق" استهدفت أكثر من 40 صحفياً وصحفية من مختلف الوسائل الإعلامية اليمنية.

موقع تابناك الإخباري_وتطرقت الورشة التي أقيمت بالشراكة مع أكاديمية سيسكو بالمعهد العام للاتصالات إلى تقديم شرح مختصر للتعريف بمفهوم الأمن السيبراني بشكل عام وضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بدءاً بتعزيز ثقافة المعنيين والقائمين بمهمة نقل المعلومة ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع.

كما تم في الورشة تقديم مادة علمية مركزة يحتاجها الصحفيون في اليمن لتعريفهم بالطرق والأساليب الشائعة المستخدمة في الاختراقات الإلكترونية والهجمات السيبراني. كما ركزت الورشة على تقديم التقنيات والوسائل اللازمة للصحفيين للوصول بهم لبيئة عمل آمنة من الهجمات السيبرانية والاختراقات.

وقال الاستشاري بمعهد الاتصالات المهندس خالد الحرازي أن "الورشة تهدف إلى التعريف بالأمن السيبراني والتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي والنخبوي بالأمن السيبراني وتفريعاته في اليمن نظراً لكون اليمن تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في تعرضها للهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق والتجسس من خارج الجغرافيا اليمنية".

وأشاد بالتفاعل الكبير الذي أبداه الصحفيون والصحفيات المشاركون بالورشة وهو ما يعزز القناعات لدى المعنيين سواءً في المؤسسات والهيئات الحكومية المرتبطة بقطاع الاتصالات والمعلومات أو المعنيين والقائمين على إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية بأهمية عقد وتوسعة هذه الورش التي تعزز من قدرات العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي لحماية أجهزتهم وبياناتهم من السرقة والاختراق والوقوع في مخاطر الهجمات السيبرانية.

وبدوره، تحدث الصحفي عماد النجار عن ضرورة عقد المزيد من هذه الأنشطة لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى العاملين في المجال الإعلامي لما لذلك من تأمين أعمالهم ومهامهم من جهة ولكونهم المعنيون بتوعية مختلف شرائح المجتمع بهذا الشأن عبر النشر والكتابة في وسائلهم الإعلامية العاملين فيها.



