مركز الهدهد: نجاح حزب الله بإدخال المازوت الايراني ضربة جديدة لمصداقية جيش الاحتلال

أعلن مدير مركز الهدهد للشؤون الإسرائيلية سعيد بشارات ان إيران نجحت في "إدخال المازوت إلى للبنان في وضح النهار وفي يوم عيد مهم في دولة الاحتلال."

وأضاف في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم الاحد: لم يستطع لا الجيش ولا الحكومة ولا أحد في دولة الاحتلال بمنع وصول هذا الوقود إلى لبنان، مما يظهرها كدولة ضعيفة، وخاصة التصريح الصادر عن الاحتلال إنه لن يهاجم السفينة الإيرانية، وان هذا التصريح بعد خروجهم من العيد هو لإقناع جمهورهم بعدم قدرته فتح جبهة جديدة مع حزب الله.

واكمل: ان تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو ما منع المساس بهذه السفينة، وأن ربط السفينة بالسيادة اللبنانية من السيد نصر الله هو ضربة جديدة لمصداقية الجيش الإسرائيلي وقدرته على التعامل مع الجبهة الشمالية التي دائما يهدد ويطمئن جمهوره إنها هادئة ولا قلق منها.