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المغرب..انتخاب رؤساء مجالس جهوية جدد في مختلف جهات المملكة

انتُخب رؤساء مجالس جهوية جدد في مختلف جهات المملكة يمثلون مختلف الأحزاب المغربية.
رمز الخبر: ۵۷۲۸۳
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وحصل رشيد العبدي، عن جهة الرباط سلا القنيطرة، المرشح الوحيد لهذا المنصب، على 63 صوتًا من إجمالي 72.

وقال العبدي للصحفيين إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة، مذكرا أن المغرب لا يزال يواجه تداعيات كوفيد -19.

وفي منطقة العيون - الساقية الحمراء، حصل المرشح الوحيد لخلافته، حصل ولد الرشيد على 29 صوتًا من أصل 39 عضوًا في المجلس الإقليمي، فيما امتنع 10 أعضاء عن التصويت.

وخلال جلسة عامة حضرها ممثلو السلطات المحلية، تم امس السبت، انتخاب نواب رئيس المجلس الستة.

وفاز حزب الاستقلال (PI) في مجلس بلدية الداخلة، بـ 9 مقاعد من إجمالي 35 مقعدًا، بعد انتخابات 8 سبتمبر.

ويتبع حزب المؤتمر الإسلامي، حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) والحركة الشعبية التي حصلت كل منها على 5 مقاعد، وحصل كل من حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب الأمل على 3 مقاعد لكل منهما.

 

         

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