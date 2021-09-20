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الرئيس السيسي يتابع الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى البلاد

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس السبت مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى البلاد.
رمز الخبر: ۵۷۲۸۰
تأريخ النشر: 19 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ووفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد حضر الاجتماع كل من "أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، وأشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، وعبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وطارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والغرانيت."

وقال المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم في هذا الإطار عرض "الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات."

كما تم استعراض" سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، والتي تشمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات."

كما تناول الاجتماع سير العمل "بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالي 65 فدان في محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلاً عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بالقاهرة."

وقد وجه الرئيس السيسي "باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية بالاضافة الى تحقيق سهولة ويسر الحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الامر الذي يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة."

وعُرض خلال الاجتماع أيضاً "الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية حيث وجه الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحلات التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم."

         

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