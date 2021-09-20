رئيس الوزراء يبحث ووزير داخلية العراق مشروع مد انبوب النفط العراقي من البصرة للعقبة إلى مصر

استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق.

موقع تابناك الإخباري_وأكدَ رئيسُ الوزراء عمقَ العلاقاتِ الأخويّةِ الراسخة التي تربط الأردن والعراق، والحرصَ على تعزيزِها في جميع مجالات التعاون بما يخدمُ المصالح المشتركة للبلديْن والشعبيْن الشقيقين.

ولفتَ رئيسُ الوزراء إلى توجيهات الملك عبدالله المستمرة، التي تركزُ دوما على توفير الزخم والاهتمام، بتطوير العلاقاتِ الثنائيّةِ مع العراق، بالإضافةِ إلى الاهتمام بآليّةِ التعاون الثلاثي الأردني العراقي المصري، والتي من شأنها أنْ تخدمَ أيضاً مسيرة التعاون العربي ضمنَ إطار ٍ أوسع.

وأشارَ الخصاونة بهذا الصدد إلى المشروعاتِ المشتركةِ التي يَجري العملُ على تنفيذِها بين الاردن والعراق، وأبرزُها مشروع مد انبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة وصولا إلى الأراضي المصريةِ والمنطقةِ الصناعية على الحدودِ بين البلديْن، إضافة إلى مشاريع الطاقة والربط الكهربائي بينهما.

من جهته، أكدَ وزيرُ الداخلية العراقي، الذي نقلَ لرئيس الوزراء تحيات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقاتِ التاريخية بين الاردن والعراق، لافتا إلى حرص العراق على تنميةِ وتعزيز علاقاتِهِ مع الاردن في المجالات كافة.

وأشادَ الغانمي بمستوى التعاون والتنسيق الامني بين الجانبيْن، مؤكدا أنَ الحدود بين البلدين بقيتْ مستقرة وآمنة رغمَ الظروف والتحدياتِ التي فرضتها وجودُ المجموعاتِ الإرهابية في العديدِ من المناطق العراقية.