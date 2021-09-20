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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الاتصالات لبحث ملفات عمل الوزارة

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، إن الوزارة تقوم بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات في إطار 3 محاور هي التحول الرقمي، وبناء الإنسان، وتعظيم قدرات الدولة.
رمز الخبر: ۵۷۲۷۸
تأريخ النشر: 19 September 2021

موقع تابناك الإخباري_موقف طلعت جاء خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

وعرض الوزير طلعت الموقف الحالي لمنصة "مصر الرقمية" للخدمات الحكومية، قائلا "حتى الآن يوجد 3.3 مليون مواطن قام بالتسجيل على المنصة، وتم تقديم 8.3 مليون طلب من خلالها على 90 خدمة متاحة حاليا"، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة خدمات جديدة بحيث يصل إجمالي عدد الخدمات إلى 108 خدمات بنهاية سبتمبر الجاري.

وفيما يتعلق بمشروع الرقم القومي للعقارات، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الاستقرار على منهجية لترقيم الطرق والمنشآت، وجار تنفيذ مشروع لتطبيق الرقم القومي للعقارات بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وفي سياق متصل، تم استعراض الخطة الزمنية لمشروع حوكمة منظومة تراخيص الثروة العقارية، كما عرض وزير الاتصالات أهداف وملامح منظومة إدارة أملاك الدولة، وموقف تطبيق المنظومة بالمشروع الاسترشادي في محافظة بورسعيد.

وقدم طلعت شرحا للموقف التنفيذي لتطبيقات المنظومة الرقمية لبرنامج التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل المستفيدين من الخدمة بالمحافظة بنسبة 100%، وتم نشر تطبيق الأقسام الداخلية في 6 مستشفيات، كما تم الانتهاء من تدريب 2300 مستخدم.

وفيما يتعلق بخطة نشر وتعميم المنظومة طبقاً لمستهدفات وزارة الصحة، قال الوزير إنه تم الانتهاء من بيانات 2.3 مليون منتفع من إجمالي 2.6 مليون، في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

وعرض الوزير طلعت خلال الاجتماع ايضا، موقف المرحلة الأولى من منظومة الاختبارات الرقمية بالجامعات، وكذا موقف مشروعات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والزراعة.

وفي سياق المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف استراتيجية بناء القدرات، حيث تم تدريب 200 ألف فرد خلال العام الجاري.

كما عرض مشروع "المعهد التكنولوجي" الذي يقوم على تقديم تعليم متميز فوق المتوسط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق معهد تابع للوزارة، كما تطرق لموقف مبادرة "مصر الرقمية"، حيث من المتوقع حصول الدفعة الأولى على درجة الماجستير العملي في فبراير 2022.

وفي سياق متصل، عرض الوزير موقف مبادرة "مستقبلنا رقمي"، وموقف تنفيذ "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف "مجمع الإلكترونيات بمدينة المعرفة"، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وموقف مراكز "إبداع مصر الرقمية"، والمدارس التكنولوجية التطبيقية.

وفي إطار مشروعات المحور الثالث، تعظيم قدرات الدولة، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة والتي تضمنت: خطة تحسين خدمات الإنترنت، وخطة تحسين خدمات الهاتف المحمول، ومشروع تطوير البريد المصري.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه حتى الشهر الجاري بلغ إجمالي عدد مكاتب البريد، 4092 مكتبا، وتم تطوير 2357 مكتبا، وتم استحداث 92 مكتبا، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي بها 750 ماكينة، وبلغ عدد المكاتب المتنقلة 60 مكتبا.

وسلط الوزير الضوء، خلال الاجتماع، على موقف أعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم إيصال شبكة الألياف الضوئية لـ 26 ألف منزل، وتم إقامة 21 محطة محمول، وتطوير 13 مكتب بريد.

 

         

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