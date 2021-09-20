قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى وسنظل نفاجىء العدو كل وقت وفي كل مكان

وجه الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، زياد النخالة، رسالة خاصة لابطال كتيبة جنين، الذين اعيد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

واضاف النخالة في رسالته التي وصل "تابناك" نسخة عنها : "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً". وقال: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".

وخاطب أبطال كتيبة جنين قائلاً: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظة سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة".

وتابع: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمة وأحرار العالم خلفكم". وثمن بطولاتهم قائلا "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".

وأشاد النخالة بالاسرى قائلاً لهم: "كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه".

ووصف فعلهم بالقول "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".

وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه الاسرى وقال "مهما فعلوا، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال، وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم".

وأكد النخالة على العمل من أجل تحرير أبطال كتيبة جنين والأسرى قائلا "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".

ووجه التحية لجميع الأسرى في السجون وقال: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار، يواجهون وحدهم، فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم، والحزن على الذين تركوهم وحدهم".

وتوعد النخالة الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات، قائلا "قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".



