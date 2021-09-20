السعودية تمنح تونس 5 مولدات أوكسجين في إطار دعمها لجهودها لمجابهة وباء كورونا

تسلمت تونس امس السبت، 5 مولدات أكسجين ممنوحة من السعودية في إطار دعمها لجهود الحكومة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

موقع تابناك الإخباري_وسيقع تركيز هذه المولدات في مستشفيات قابس وبنزرت ودوز ومتلوي وبنقردان في إطار خطة وطنية استباقية لتوفير الاستقلالية والتأمين الدائم للأكسجين الطبي للمستشفيات، وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأضاف البيان: تسلم مولدات الأوكسجين، كل من علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

ووجّهت رئاسة الجمهورية في بيانها جزيل الشكر والتقدير "للمملكة العربية السعودية على الحرص على مواصلة توفير الدعم لتونس في تعبير متجدد عن علاقات الأخوة الصادقة والتضامن الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين".