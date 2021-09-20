أردوغان: سألتقي رئيس وزراء اليونان في نيويورك لكن تركيا ليست خادمة لأحد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

موقع تابناك الإخباري_وأكد أردوغان للصحفيين، أثناء مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول لدى مغادرته تركيا إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، أنه سيلبي طلب ميتسوتاكيس لعقد لقاء ثنائي بينهما.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلده يتحمل عبء استضافة 4.5 مليون لاجئ، مشددا على أنه لا يجب على تركيا أن تكون "مخزن لاجئين" خاصا بأوروبا.

وتساءل أردوغان بشأن حسن نوايا اليونان، قائلا: "يجب أن نرى الخطوات اللازمة التي سيتخذها جيراننا، وإذا لم يتم ذلك فإننا سنتبنى القرار اللازم، وسنتخذ الخطوات وفقا له. تركيا ليست خادمة لأحد".

وكان ميتسوتاكيس قد وصف أمس في حوار صحفي تركيا بأنها شريك مهم في مواجهة أي تحد جديد للهجرة إلى أوروبا، مؤكدا أنه ناقش ملف الهجرة مع أردوغان في مكالمة هاتفية جرت بينهما في أغسطس.

ورجح رئيس الوزراء اليوناني أنه والرئيس التركي اتفقا في المكالمة على أهمية "إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبا من أوطانهم قدر الإمكان"، مضيفا أنه من المنطقي أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لتركيا لمواجهة هذه القضية.