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حماس: اسرى نفق الحرية سيكونون على رأس أي صفقة تبادل قادمة

رمز الخبر: ۵۷۲۶۷
تأريخ النشر: 19 September 2021

قال المتحدث بإسم حركة حماس، حازم قاسم، إن إعادة اعتقال الاحتلال لباقي أبطال نفق الحرية من سجن جلبوع لا يقلل من من حجم الإنجاز الكبير الذي حققه هؤلاء الأبطال بانتزاعهم لحريتهم ولو لأيام معدودة.

وفي تصريحات لتابناك على خلفية اعتقال قوات الاحتلال للاسيرين أيهم كممجي، ومناضل انفيعات، أضاف قاسم ان الأسرى أثبتوا فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، مشيرًا الى أن حماس تؤكد أن هؤلاء الأسرى سيكونون على رأس أي صفقة تبادل قائمة أو قادمة وهذا ما وعدت به كتائب القسام وهي عند عهدها وبعدها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسيرين كممجي وانفيعات من سجن جلبوع بعد شنها عملية اقتحام ومداهمة لمحافظة جنين، بعد منتصف ليل السبت- الأحد.

وحسب المعلومات الواردة، فإن مواجهات واشتباكات وقعت في أعقاب اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية لجنين، تخللها إطلاق نار ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين دون معرفة حالاتهم.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الأمن الإسرائيلية طوقت منزلا وطالبت من قاطنيه الخروج منه بعد وصول معلومات استخباراتية لجهاز الأمن العام (الشاباك) تفيد بمكان تواجد الأسيرين؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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