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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

مدّدت ما تسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال الاسرائيلي في مدينة الناصرة اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ومحمود عارضة ويعقوب قادري لمدة 10 أيام، فيما تنظر بطلب تمديد اعتقال الأسير محمد عارضة، وذلك من خلال تطبيق "زوم"، دون تواجدهم في قاعة المحكمة، اليوم الأحد.
رمز الخبر: ۵۷۲۶۵
تأريخ النشر: 19 September 2021

موقع تابناك الإخباري_والأسرى الأربعة هم زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما)، أعادت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقالهما في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة.

وكان طاقم المحامين الموكل بالدفاع عن الأسرى من قبل هيئة شؤون الأسرى قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى للجلسة، لكن المحكمة قررت إجرائها دون حضورهم ومن خلال الفيديو بحجة انتشار عدوى كورونا.

وتوقع محامو الدفاع عن الأسرى أن تقدم في نهاية مسار التحقيق لوائح اتهام أمنية خطيرة، مشيرين إلى أن "إسرائيل تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى، وبالتالي ستقوم المحكمة بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة مجددًا من أجل إفساح المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك) للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية".

يذكر أنه في يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، نجح 6 أسرى فلسطينيون بالهرب من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث والتمشيط التي شارك بها الآلاف من عناصر قوات الاحتلال.


         

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