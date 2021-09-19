النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۱مشاهدات
‍ پ

اكاديمي متخصص: منظمة التعاون شنغهاي ستتجه نحو الاستفادة من قدرات ايران الجغرافية والسياسية

رمز الخبر: ۵۷۲۶۲
تأريخ النشر: 19 September 2021

أشار رئيس قسم العلاقات الدولية الصينية في جامعة طهران، الدكتور حامد وفائي، الى ان عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة شنغهاي للتعاون تحمل مضامين منها القدرات التي توفرها هذه المنظمة الاقليمية للدول الاعضاء فيها، مؤكدًا ان هذه الدول ستتجه نحو الاستفادة من قدرات ايران الجغرافية والسياسية.

وأوضح وفائي، في مقابلة خاصة مع تابناك في طهران، أن المنظمة انطلقت بداية مع الصين وروسيا وعدد من دول آسيا المركزية، وشكلت على أسس امنية، واليوم بحضور دول كالهند وباكستان تحظى بأبعاد كبيرة ومهمة.

ولفت وفائي الى ان الجو الذي يسود في العالم، وبالاخص في منطقة الشرق الاوسط واسيا المركزية والخليج الفارسي، بحاجة الى توازن وتعادل في القوى، مشدداً على ان حضور ايران الدائم في هذه المنظمة، سيحدث تحولاً نوعياً في الاقليم، احد عناصره مرتبط بالتطورات الافغانية.

وحول عضوية ايران في المنظمة، اوضح وفائي انه "بعد ان انطلقت على مبدأ الامن، اليوم، لم يعد الامن محصوراً بالامور العسكرية فحسب بل تطور الى الامن الالكتروني والاقتصادي والتجاري وغيره"، واكمل انه عندما ننظر الى الامن في ايران والصين وروسيا نجد تطورا لمفهوم الامن، فاليوم يسعى الغرب وعلى رأس امريكا الى توجيه ضربات الى التبادل التجاري للدول من خلال الحظر المفروض على ايران والصين وروسيا، مضيفا ان اليوم هناك حرب تجارية بين امريكا والصين، لذا "اذا نظرنا الى انضمام ايران لمنظمة شنغهاي نجد ان المنظمة تستطيع تامين الامن الاقتصادي للدول الاعضاء".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صفقة الغواصات.. لودريان يتحدث عن "تقويض كبير للثقة" سيؤثر على مستقبل الحلف الأطلسي
الجهاد الاسلامي: اعتقال الأسيرين كمامجي وانفيعات لن يمحو ما حققته كتيبة جنين
اكاديمي متخصص: منظمة التعاون شنغهاي ستتجه نحو الاستفادة من قدرات ايران الجغرافية والسياسية
والد الاسير ايهم كممجي: أبلغني هاتفيًا قبل اعتقاله أنه ونفيعات سيستسلمان دون مقاومة
البحرية الاسرائيلية: افتقار للقوة النارية في مواجهة حزب الله وحماس في الحرب القادمة
مترجم: بوقود من إيران، يتقدم حزب الله حيث فشل لبنان
الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة التهديد الإيراني.. باءت بالفشل
مترجم: الإستراتيجية الأوروبية والفرنسية لمواجهة الأزمة السياسية والإقتصادية اللبنانية
مترجم: دور الولايات المتحدة في انعدام الأمن في أفغانستان ومسؤولية طالبان
دراسة: الزيارة الأربعينية أبعاد ورؤى
مكافحة الفساد.. بطولة لابن سلمان ام تصفية للمعارضة
إيران الدولة الوحيدة التي تقف في وجه المخططات الصهيو امريكية في المنطقة
إيران ترفع دعوى قضائية ضد 37 مسؤول أميركي
تعيين العميد "نصير زاده" نائب رئيس أركان القوات المسلحة
لبنان..طوابير البنزين على حالها رغم فتح الإعتمادات
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
لقاء استثنائي بين أمير قطر وابن سلمان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي في البحر الأحمر... صورة
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني