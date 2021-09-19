والد الاسير ايهم كممجي: أبلغني هاتفيًا قبل اعتقاله أنه ونفيعات سيستسلمان دون مقاومة

قال فؤاد كممجي والد الأسير المعاد اعتقاله، أيهم إن نجله أبلغه هاتفياً قبل اعتقاله أنه ونفيعات سيستسلمان دون مقاومة حماية لسكان المبنى بعد أن هددت قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسف المبنى بمن فيه.

موقع تابناك الإخباري_اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسيرين أيهم كممجي ومنافضل انفيعات من سجن جلبوع بعد شنها عملية اقتحام ومداهمة لمحافظة جنين، بعد منتصف ليل السبت- الأحد.

وأفاد فؤاد كممجي والد الاسير أيهم كممجي، في تصريحات لوسائل الإعلام أن ايهم هاتفه قبل قليل وأخبره أنه محاصر داخل منزل وفيه مدنيين، وإنه سيسلم نفسه حفاظاً على سلامتهم لأن روحه ليست أغلى من روحهم.

وقال فؤاد كممجي إن نجله أبلغه هاتفيا قبل اعتقاله أنه ونفيعات سيستسلمان دون مقاومة حماية لسكان المبنى بعد أن هددت قوات الاحتلال الإسرائيلية بنسف المبنى بمن فيه.

وأصدر جهاز الأمن العام "الشاباك" بيانا قال فيه إنه تمكن من تحديد المنزل الذي كان فيه الأسيران، وأضاف البيان أنه تم اعتقال فلسطينيَين اثنين آخرَين، قدما المساعدة للأسيرين.

وحسب المعلومات الواردة، فإن مواجهات واشتباكات وقعت في أعقاب اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية لجنين، تخللها إطلاق نار ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين دون معرفة حالاتهم.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الأمن الإسرائيلية طوقت منزلا وطالبت من قاطنيه الخروج منه بعد وصول معلومات استخباراتية لجهاز الأمن العام (الشاباك) تفيد بمكان تواجد الأسيرين؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بيانا جاء فيه "ألقى محاربو وحدة مكافحة الإرهاب اليمام التابعة لحرس الحدود في شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام الشاباك، القبض على السجينين الأمنين الهاربين من سجن جلبوع في جنين".

وأضاف البيان "أتت عملية الاعتقال بعد حوالي أسبوعين من المطاردة، حيث عمل محاربو وحدة مكافحة مع قوات خاصة من جهاز الأمن العام، والجيش في جنين للقبض على السجينِين أيهم كممجي ومناضل إنفيعات".

وتابعت الشرطة في البيان "وفق توجيه الشاباك، وصلت قوات من وحدة مكافحة الإرهاب إلى المنزل الذي كان يقيما فيه المطلوبين، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وهما على قيد الحياة دون مقاومة، وتم اقتيادهما للاستجواب في جهاز الأمن العام".

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأسيرين انفيعات وكممجي بعد محاصرة المنزل بالإضافة إلى شخصين آخرين بادعاء تقديم المساعدة لهما؛ وجرى إحالتهم للتحقيق على يد جهاز الأمن العام (الشاباك).