البحرية الاسرائيلية: افتقار للقوة النارية في مواجهة حزب الله وحماس في الحرب القادمة

ايهود عيلام/ خبير بالأمن القومي "الإسرائيلي"



البحرية الإسرائيلية لديها العديد من المهام الهامة، بما في ذلك حماية السكان والمراكز الصناعية في "إسرائيل"، وخطوط الاتصال البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ومنصات الغاز. كجزء من "الجيش الإسرائيلي (IDF)"، يجب على البحرية الإسرائيلية أيضًا محاربة الجهات العربية غير الحكومية مثل حزب الله وحماس.

خاضت "إسرائيل" حروبًا مع حزب الله في لبنان من يوليو إلى أغسطس 2006، ومع حماس في قطاع غزة من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، ومن يوليو إلى أغسطس 2014، وفي مايو 2021. وتتألف البحرية الإسرائيلية من ثلاثة أساطيل.

سيبحث هذا المقال في تعاونهم مع القوات الجوية والبرية “للجيش الإسرائيلي” في الحرب القادمة مع حزب الله أو حماس ويقدم توصيات لتحسين قدرات "البحرية الإسرائيلية".



▪︎الاعتماد على القوة النارية

في العقدين الماضيين، اعتمد "الجيش الإسرائيلي" على القوة النارية أكثر من المعركة البرية لتقليل الخسائر في القتال، وبسبب الدقة المتزايدة لأنظمة أسلحته. بالاعتماد على قوة النيران، يستغل "الجيش الإسرائيلي" ميزته في التكنولوجيا على خصومه، ومع ذلك، فإن هذا النهج لم يؤد إلى نجاح في حروب 2006 و2008-2009 و2014 مع حزب الله وحماس، والتي انتهت جميعها دون نصر واضح. "الجيش الإسرائيلي" حريص على ضمان مثل هذا النصر في الحرب القادمة، لكنه سيستمر على الأرجح في إعطاء الأولوية لقوة النيران على المعركة البرية، ومعظمها من "سلاح الجو الإسرائيلي (IAF)".

في حين أن حزب الله لديه قوة نيران أقل بكثير من "الجيش الإسرائيلي"، إلا أنه يمتلك ما يقرب من 150 ألف صاروخ وصاروخ يمكنه من خلالها استهداف معظم "إسرائيل". حذر قائد الجبهة الداخلية في "الجيش الإسرائيلي"، اللواء أوري جوردين، في 15 مارس 2021، من أنه خلال الحرب مع حزب الله، قد تتلقى "إسرائيل" ما يصل إلى 2000 صاروخ وقذيفة يوميًا، والتي يمكن أن تصيب كم كبير من الأهداف، بما في ذلك "المطارات الإسرائيلية". "وسلاح الجو الإسرائيلي" يستعد لمثل هذا السيناريو حتى يتمكن من الاستمرار في العمل تحت النيران. أثيرت هذه المشكلة في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان “الجيش الإسرائيلي” يركز أكثر على الجيوش العربية، ولا سيما الجيش السوري.

اقترح البعض في "إسرائيل" بعد ذلك تعزيز البحرية الإسرائيلية على حساب سلاح الجو الإسرائيلي، كمنصة لضرب الأعداء من البحر. كان تبريرهم للاستثمار في البحرية هو أن السفن الحربية يمكنها حمل المزيد من الأسلحة والعمل لفترات أطول من الطائرات، الأمر الذي يتطلب إعادة تسليح وتزويد بالوقود بشكل متكرر في المطارات المعرضة لنيران العدو. ومع ذلك، تحتاج السفن الحربية أيضًا إلى إعادة التسلح والتزود بالوقود في قواعدها المعرضة لنيران العدو. بغض النظر، يواصل “الجيش الإسرائيلي” مذهبه التقليدي بالاعتماد على سلاح الجو الإسرائيلي، بدلاً من البحرية، لإيصال قوة نيران هائلة. ليس لدى “سلاح الجو الإسرائيلي” قاذفات استراتيجية، فقط القاذفات المقاتلة – F-15 و F-16 و F-35 – لكنها يمكن أن تلحق ضربة كبيرة بالعدو.



▪︎مساعدة القوات البرية

في حروب 2006 و 2008-2009 و 2014، ساعدت البحرية الإسرائيلية القوات البرية من خلال توفير الدعم الناري من البحر إلى الشاطئ. تمتلك البحرية الإسرائيلية مدافع 76 و20 ملم وصواريخ سبايك إير، وهي قوة نيران أقل نسبيًا مما يمكن “لسلاح الجو الإسرائيلي” تقديمه. تتمتع هذه القوة النارية أيضًا بمدى قصير، مما يحد من قدرة القوات البحرية في ضرب أهداف عند أو بالقرب من الساحل. ومع ذلك، يمكن للسفن الحربية أن تحافظ على وجود أطول في ساحة المعركة، وهي أقرب إلى المدفعية منها من الطائرات، وتكون جاهزة لإطلاق النار في أي وقت – وهو أمر ضروري إذا احتاجت الوحدة البرية إلى دعم ناري فوري. لقد حسن سلاح الجو بشكل كبير من توفير الدعم القريب، لكنها في بعض الأحيان لا تكفي.

تعتبر السفن الحربية مفيدة في مهاجمة أهداف مختلفة وستحسن بشكل كبير من الدعم الناري للبحرية للقوات البرية. في “الجيش الإسرائيلي”، تخضع جميع الطائرات تقريبًا لسيطرة “سلاح الجو الإسرائيلي”. لكن بما أن “البحرية الإسرائيلية” لا تملك القدرة على ضرب أهداف من الجو، فقد احتاجت إلى التنسيق مع القوات الجوية. على سبيل المثال، في 10 يوليو / تموز 1985، أقلعت طائرتان مسلحتان خفيفتان من طراز MD-500 بصاروخ "إسرائيلي" بالقرب من الساحل اللبناني. قصفت الطائرات الحربية قاعدة لـ "جماعة إرهابية" وعادت إلى السفينة. يمكن "للبحرية الإسرائيلية" أن تكرر مثل هذه المهمة بسفن حربية من طراز AH-64 وسفن حربية كبيرة بما يكفي للانطلاق منها. استخدمت القوات الجوية للجيش البريطاني طائرات AH-64 التي انطلقت من على متن السفن لضرب أهداف في ليبيا في عام 2009 .

يبلغ مدى AH-64 أقل من 300 ميل، لكن هذا يجب أن يكون أكثر من كافٍ ضد حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة. جغرافية لبنان تجعل كل قواعد حزب الله هناك على مسافة قريبة من البحر، إذا هاجمها "الجيش الإسرائيلي" بطائرات حربية. إن جغرافية قطاع غزة أكثر تفضيلاً للضربات من البحر، ولا يتجاوز عرضها سبعة أميال. لذلك، يمكن إصابة كل هدف هناك من البحر بواسطة AH-64.

يمكن “لسلاح الجو الإسرائيلي” قصف كل هدف في لبنان وقطاع غزة من خلال الاعتماد على مطاراتها، لكن يمكن للطائرات الحربية أن تهبط في العديد من المناطق الأخرى، بما في ذلك على متن السفن. يمكن لطائرة AH-64 التي يتم إرسالها لضرب عمق لبنان توفير الوقود إذا تم إطلاقها من سفينة تقع بالقرب من الساحل. سيسمح وجود المزيد من الوقود للطائرات الحربية بالبقاء في المحطة لفترات أطول، والتي قد تكون في بعض الأحيان حاسمة لنجاح المهمة. علاوة على ذلك، فإن امتلاك القدرة على إطلاق AH-64 من سفينة سيكون مفيدًا للعمليات بعيدًا عن "إسرائيل".

كما تساعد "البحرية الإسرائيلية" الوحدات البرية في أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية. بشكل عام، قام "الجيش الإسرائيلي" بتحسين قدرته على جمع المعلومات الاستخبارية، وعلى الأخص من خلال استيعاب أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار (UAVs). البحرية هي أيضا جزء من هذا الجهد. تعمل مع وبدون الطائرات بدون طيار، يمكن لسفنها السطحية وغواصاتها مرافقة الوحدات البرية وإجراء الاستطلاع لها وتحذيرها من التهديدات المقبلة وتقديم المشورة حول كيفية تجاوز عقبة معينة، وما إلى ذلك. تتعرض السفن السطحية مثل طرادات الصواريخ لخطر التعرض لصواريخ حزب الله المضادة للسفن، لكن حزب الله يفتقر إلى القدرات المضادة للغواصات. ومع ذلك، لا يمكن "للبحرية الإسرائيلية" الاعتماد على الغواصات فقط في جمع المعلومات الاستخبارية، ناهيك في وقت الحرب، عندما تكون المعلومات مطلوبة بشدة.

حزب الله وحماس يخططان للدفاع عن مواقعهما من هذه الأنشطة. يعتمد دفاعهم على قذائف الهاون والعبوات الناسفة والألغام والصواريخ المضادة للدبابات، مثل 9M133 Kornet المتقدمة. ويمكن استخدام هذا الأخير أيضًا ضد “السفن الإسرائيلية’ العاملة بالقرب من الساحل. لدى حزب الله صواريخ إضافية مضادة للسفن: Yakhont و C-802 . وسوف يقابلهم نظام “باراك 8” الإسرائيلي المضاد للصواريخ بعيد المدى. “البحرية الإسرائيلية” لديها أيضا C-Dome لحماية السفن من الطائرات بدون طيار والصواريخ. لم يتم اختبار Barak-8 و C-Dome في القتال. اعتمادًا على مدى جودة عمل أنظمة الدفاع هذه، سيقرر "الجيش الإسرائيلي" إلى أي مدى يمكن للبحرية الإسرائيلية مساعدة الوحدات البرية في توفير الدعم الناري والاستخبارات.

في حرب عام 2006، أطلق حزب الله صاروخ C-802 أصاب قاذفة بحرية “صاروخية إسرائيلية”، مما أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها. في المرحلة الأولى من الحرب المقبلة، ستحاول “البحرية الإسرائيلية” و"سلاح الجو الإسرائيلي" تدمير صواريخ حزب الله المضادة للسفن قبل إطلاقها. حتى ذلك الحين، قد تحد البحرية الإسرائيلية من عملياتها من أجل حماية سفنها. هذا عامل آخر سيؤثر على مقدار الدعم الذي يمكن أن تقدمه "البحرية الإسرائيلية للقوات البرية الإسرائيلية".



▪︎القدرات البرمائية

نفذ “الجيش الإسرائيلي “عمليات برمائية أثناء وبعد حربه الأولى عام 1948. ومع ذلك، كانت عمليات الإنزال محدودة للغاية، وكان هدفها في الغالب هو توصيل الإمدادات والمركبات، كما حدث في حرب عام 1956. في عام 1967، كان من المفترض أن تحدث عملية برمائية كبيرة نسبيًا في شمال سيناء، بالقرب من الحدود. تم إلغاؤها بسبب التقدم السريع للقوات البرية الإسرائيلية. في حرب 1973، كان لدى “الجيش الإسرائيلي” خطط لإجراء عملية برمائية واسعة النطاق في خليج السويس، لكن تم رفضها في النهاية. فضل “الجيش الإسرائيلي” الاعتماد على عبور قناة السويس، وهي عملية جريئة وخطيرة للغاية، لكنها بدت أقل إشكالية من الهبوط من البحر المفتوح.

في عام 1982، نفذ "الجيش الإسرائيلي" أكبر عملية برمائية على الإطلاق. جرت في لبنان ضد منظمة التحرير الفلسطينية. ومع ذلك، لم يواجه "الجيش الإسرائيلي" مقاومة كبيرة لأنه لم تكن هناك تحصينات لمنظمة التحرير الفلسطينية وتقريباً لا توجد قوات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة الإنزال. كما لم يكن لمنظمة التحرير الفلسطينية قوة بحرية، وكان “الجيش الدفاع الإسرائيلي” يتمتع بتفوق جوي. حتى الطقس دعم العمليات البرمائية. على الرغم من كل هذه المزايا، لم يتقدم “الجيش الإسرائيلي” بسرعة من على رأس الجسر. في عام 1993، أخرج "الجيش الإسرائيلي" مركبته من الخدمة، والتي تم بيعها أو استخدامها لممارسة المناورات كهدف. خلصت “البحرية الإسرائيلية” إلى أن المراكب للإنزال كانت شديدة التعرض لنيران العدو. كان بإمكان “الجيش الإسرائيلي” التعامل مع هذا الضعف عن طريق احباط نيران العدو، وشراء سفن إنزال أفضل وأسرع، وما إلى ذلك، لكن "الجيش الإسرائيلي" لم يستثمر أكثر في منطقة الحرب هذه.

يمكن “للجيش الإسرائيلي” أن ينشر بسرعة عددًا كافيًا من القوات، مدعومًا بالقوة الجوية، لصد أي هجوم مضاد. لدى حزب الله وحماس قذائف مورتر وصواريخ مضادة للدبابات، لكن لا توجد مدفعية ثقيلة. كما استثمر حزب الله وحماس في بناء تحصينات بالقرب من حدودهما البرية مع “إسرائيل”، على افتراض أن القوات الإسرائيلية ستهاجم هناك، كما فعلت في الحروب السابقة.

في العقود الماضية، نفذت قوات الكوماندوز البحرية التابعة “للجيش الإسرائيلي” غارات، بما في ذلك من البحر. ومع ذلك، فإن إجراء عملية برمائية واسعة يختلف عن مثل هذه الغارات. يدرك “الجيش الإسرائيلي” أن هذه ستكون مهمة معقدة تتطلب تعاونًا فعالًا ووثيقًا بين قواته البحرية والبرية والجوية. حتى عندما كان عدو “إسرائيل” جيشاً منظماً، وبالتالي يفتقر إلى معظم قدرات القوات المسلحة التقليدية، تجنب “الجيش الإسرائيلي” الاستثمار في القدرات البرمائية. إنها فرصة ضائعة. بقدرات برمائية، يمكن "للجيش الإسرائيلي" أن يفاجئ خصمه، مما قد يساعد في تحقيق النصر. يمكن “للجيش الإسرائيلي” الهبوط في لبنان أو قطاع غزة، وتجاوز خطوط دفاع العدو، ومهاجمة الأجنحة والخلف.



▪︎الدفاع الساحلي

يقع معظم سكان "إسرائيل" وبنيتها التحتية بالقرب من ساحلها، لذا فإن الدفاع الساحلي يمثل أولوية قصوى “للجيش الإسرائيلي”. في حرب 2014، فوجئ “الجيش الإسرائيلي” بعدد قليل من الكوماندوز البحري أو الضفادع الفلسطينيين، وتمكن من قتلهم، حيث اخترقوا جنوب “إسرائيل” من البحر بعد السباحة هناك من ساحل قطاع غزة القريب. خلال القتال مع حماس في منتصف عام 2021، دمر “الجيش الإسرائيلي” الكثير من المعدات التي استخدمها رجال الضفادع، مما أضعف قدرتهم على ضرب “إسرائيل” مرة أخرى. واعتمادا على أعادت حماس بناء هذه القدرة، فمن المحتمل أن يكرر “الجيش الإسرائيلي” هذه الضربات في بداية الحرب القادمة.

على عكس حماس، يمتلك حزب الله وحدة بحرية متزايدة القدرة، وتتلقى تمويلًا كبيرًا ومساعدة عسكرية من إيران. وقد زودت إيران هذه الوحدة “بأسلحة بحرية إيرانية عالية الجودة، ودربتها في قواعد ومعسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني. حاليًا، لدى حزب الله مستودعات في لبنان لدعم وتمكين وحدته البحرية، "للحصول على إمدادات مستمرة من الأسلحة والوصول إلى العمود الفقري اللوجستي والتكنولوجي".

في الحرب القادمة، يمكن لحزب الله أو حماس محاولة اختراق “إسرائيل” برجال الضفادع والقوارب الصغيرة وربما حتى الغواصات الصغيرة. يمكن أن يتسببوا في وقوع إصابات بين القوات والمدنيين على حد سواء، وإلحاق أضرار بمعدات “الجيش الإسرائيلي” بالقرب من الساحل وتشويش العمليات. في السنوات الأخيرة، بعد صراع "إسرائيل" مع إيران ووكلائها، "استثمرت إسرائيل في تحسين الكشف والدفاع عن شواطئها ومقدراتها البحرية ضد التهديدات المختلفة، مثل الصواريخ وعلى الأرجح أيضًا الهجمات تحت الماء والقوارب السريعة". غالبًا ما يتطلب هذا الجهد تعاونًا وثيقًا بين القوات البحرية والبرية والجوية.

الخط الأول للدفاع الساحلي هو بالطبع في البحر. ستحاول “البحرية الإسرائيلية” منع عمليات التوغل، مثل اكتشاف القوارب السريعة ورجال الضفادع قبل وصولهم إلى “الساحل الإسرائيلي”. “البحرية الإسرائيلية” لديها AS-565، وهي مروحية تعمل من سفن مثل Sa’ar-5 لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك الاستطلاع والإنقاذ. AS-565 ضروري عندما تكون السفينة بعيدة عن "إسرائيل"، حيث لا يتوفر سلاح "الجو الإسرائيلي".

في زمن الحرب، سيكون سلاح الجو مشغولاً بالعديد من المهام، لذا قد لا يكون الدفاع الساحلي أولوية. ومع ذلك، يجب أن تكون إحدى المهام الأساسية “للقوات الجوية الإسرائيلية”، وهي تحقيق التفوق الجوي، سهلة نسبيًا. على عكس الجيوش العربية، التي تفتقر إلى القوات الجوية والدفاعات الجوية الكبيرة. يمتلك حزب الله بعض قدرات الدفاع الجوي للدفاع قصير المدى، مثل SA-8 و 14 و 16 و 17 و 22 صاروخًا مضادًا للطائرات. حماس لديها أقل من ذلك بكثير. قد تفقد القوات “الجوية الإسرائيلية” بعض الطائرات، لكنها لن تمنعها من السيطرة على الأجواء. لذلك، يمكن لسلاح “الجو الإسرائيلي” التركيز على مهام أخرى، مثل تدمير الصواريخ قبل إطلاقها على "إسرائيل" ودعم القوات البرية. ومع ذلك، يجب أن يكون سلاح الجو مستعدًا أيضًا لتخصيص طائرات للمهام البحرية، وخاصة الدفاع الساحلي.

يمكن أن يساعد سلاح الجو بجهود الدفاع الساحلي بعدة طرق. يمكن للطائرات بدون طيار القيام بدوريات عبر الساحل، بحثًا عن مؤشرات وتحذيرات من هجوم. يمكن لطائرات الهليكوبتر UH-60 أن تهبط بالقوات في كل مكان يوجد به هجوم من البحر. يمكن أن تنضم AH-64 إليهم لتوفير الدعم الناري. ستكون هناك حاجة لطائرات هليكوبتر وطائرات حربية لدعم الوحدات البرية على خط المواجهة، ولكن يمكن تخصيص بعض المروحيات الحربية للقيام بدوريات على الساحل. في حروب 2006 و 2008-2009 و 2014، أجلت "إسرائيل" هجومها البري، أحيانًا لأسابيع، على أمل أن يكون القصف المكثف كافياً لتحقيق النصر. قد يكرر هذا النهج نفسه في الحرب القادمة، مما يعني أن المروحيات الحربية يمكن أن تساعد في الدفاع الساحلي حتى يبدأ الهجوم البري.

على الرغم من أهمية البحر لـ "إسرائيل"، لم يتم بناء سلاح الجو لمساعدة البحرية. تم تصميم عقيدة وأنظمة سلاح الجو الإسرائيلي لهزيمة القوات الجوية والبرية للجيوش العربية. في حين أن العديد من الجيوش العربية لديها قوات بحرية كان من الممكن أن تهاجم السواحل الإسرائيلية في الحروب الماضية، إلا أنها لم تحاول قط. لذلك، ركز “الجيش الإسرائيلي” على الغزو البري، ولم يقلق كثيرًا بشأن هجوم من البحر. لا تستطيع "المنظمات الإرهابية" غزو "إسرائيل" من البحر، لكن تسللها البحري يمكن أن يعطل “العمليات الإسرائيلية” – أو ما هو أسوأ. يجب أن يكون سلاح الجو الإسرائيلي مستعدًا للتنسيق مع البحرية الإسرائيلية لمنع هذه النتيجة. ستستمر أولويات الجيش تطوير سلاح الجو الإسرائيلي على أساس التحضير للقتال الجوي وضرب الأهداف البرية، لكن يجب أن يستثمر "سلاح الجو الإسرائيلي" أيضًا في القدرات لتحديد وضرب الأهداف البحرية.



استنتاج

يجب أن يكون "الجيش الإسرائيلي" مستعداً لمواجهة حماس وحزب الله في الحرب القادمة. سيتعين على "البحرية الإسرائيلية" توفير الدعم الناري والاستخبارات للوحدات البرية، لكنها تفتقر حاليًا إلى القوة النارية التي تحتاجها لتكون فعالة ضد الأهداف الأرضية. تتمثل إحدى طرق تحسين القوة النارية للبحرية في إطلاق طائرات AH-64 من السفن في البحر. يجب على "الجيش الإسرائيلي" أيضًا التفكير في إعادة الاستثمار في القدرات البرمائية للبحرية الإسرائيلية لمفاجأة خصومها من الخلف. في نهاية المطاف، من المرجح أن يكتسب "سلاح الجو الإسرائيلي" تفوقًا جويًا في الحرب ضد حماس وحزب الله، مما سيسمح له بالتركيز على مهام أخرى، مثل تدمير الصواريخ ومساعدة القوات البرية والبحرية "للجيش الإسرائيلي". ستقرر القوات الجوية ما إذا كان عدد الطائرات التي سيتم تخصيصها لتنفيذ كل مهمة وعددها كافٍ، وفقًا للأولويات المطروحة.

