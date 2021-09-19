مترجم: بوقود من إيران، يتقدم حزب الله حيث فشل لبنان

كتب كل من بن هوبارد وهويدا سعد في صحيفة النيويورك تايمز مقالا يتحدثان فيه عما آلت إليه الأمور بعد وصول شحنات النفط الإيرانية عبر سوريا إلى لبنان، وعن الفوز السياسي الذي حققه حزب الله في هذه الجولة على الولايات المتحدة التي كانت قد فرضت حصارا اقتصاديا مطبقا على لبنان.

أهم ما جاء في المقال:

أدت أزمة الوقود إلى مواجهة من نوع ما بين حزب الله وحلفائه والولايات المتحدة حول من يمكنه التصرف بشكل أسرع لتخفيف آلام الناس، وهي منافسة فاز بها حزب الله، على الأقل في ذلك اليوم.

كانت كل خطوة تقريبًا في رحلة الوقود تمثل تحديًا للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شراء النفط الإيراني والحكومة السورية وحزب الله والشركة المرتبطة بحزب الله والتي ستوزع الوقود داخل لبنان.

إن معاناة اللبنانيين العميقة قد جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص لقبول الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

وقال مهند حاج علي، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "لست متأكدًا من مدى استعداد الولايات المتحدة للمخاطرة بفرض عقوبات على السكان المحتاجين". "هذا من شأنه أن يصور الولايات المتحدة على أنها قاسية ومتشددة، وهذا انتصار لحزب الله".



مع تعرض لبنان لواحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث، بدا حزب الله المنقذ الوطني، وتدخل حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون. حيث نقل أكثر من مليون ليتر من وقود الديزل الإيراني إلى لبنان من سوريا يوم الخميس، احتفالاً بهذه الخطوة كوسيلة للتغلب على الولايات المتحدة عبر تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى بلد يعاني من الشلل تقريباً المتمثل بنقص الوقود.

واصطف أنصار حزب الله على الطرقات في شمال شرق لبنان مع وصول عشرات الشاحنات. ولوحوا بأعلام حزب الله ووزعوا الحلوى وغنوا الأناشيد البطولية وأطلقوا قذائف صاروخية في الهواء احتفالاً.

سلطت عملية تسليم الوقود - التي قال مسؤول في حزب الله إنها الدفعة الأولى التي تضم أكثر من 13 مليون ليتر - الضوء على خطورة الأزمة اللبنانية، فضلاً عن فشل الحكومة في معالجتها.

ويبدو أن هذه الخطوة تنتهك العقوبات الأمريكية المتعلقة بشراء النفط الإيراني، لكن لم يتضح يوم الخميس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على هذه القضية. حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية. على الرغم من أن المجموعة جزء من الحكومة اللبنانية، يبدو أنها تعمل بشكل مستقل.

ورفضت السفارة الأمريكية في بيروت التعليق يوم الخميس. لكن عندما أعلن حزب الله الشهر الماضي أن الوقود في طريقه من إيران، قللت السفيرة الأمريكية من شأن أي تهديد باتخاذ إجراءات عقابية.

قالت السفيرة دوروثي شيا لقناة العربية الإنجليزية: "لا أعتقد أن أي شخص سوف يستل سيفه إذا كان هناك شخص قادر على إدخال الوقود إلى المستشفيات التي تحتاجه".

وصل الوقود بينما يعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. منذ خريف عام 2019، فقدت العملة الوطنية 90 في المائة من قيمتها، وتضاعفت أسعار العديد من السلع ثلاث مرات.

تسبب نقص الوقود في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وترك العديد من اللبنانيين ينتظرون في طوابير طويلة لملء سياراتهم. وسلط وصول القافلة الضوء على الغياب شبه الكامل للدولة اللبنانية.

ولم تشارك الهيئات الحكومية المكلفة بالإشراف على واردات الطاقة في التسليم. انطلقت الشاحنات من سوريا إلى لبنان عبر قطعة أرض مفتوحة، وليس عبر معبر حدودي رسمي، دون جمارك أو تفتيش أمني. ولم يتضح ما إذا كان للواردات أي ترخيص قانوني أو ما إذا كان سيتم دفع أي ضرائب عليها.

ولم يدلِ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي شكل حكومة جديدة هذا الأسبوع وتعهد بالعمل على تهدئة مشاكل البلاد، بأي تصريح علني بشأن شحنة الوقود يوم الخميس وكذلك السلطات المشرفة على الحدود.

وقال الياس فرحات، وهو العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، إن "البلاد تواجه أزمة خطيرة، لذا فإن الحكومة لا تهتم بما إذا كانت الشاحنات دخلت بشكل قانوني أو غير قانوني". "نحن في حالة طوارئ."

وقال محمود ريا، المسؤول الإعلامي في حزب الله، إن الشحنة هي الدفعة الأولى من 13.2 مليون ليتر لسفينة إيرانية تم تسليمها إلى ميناء بانياس بسوريا، هذا الأسبوع. أما الباقي، فسيستغرق عدة أيام لتفريغه ونقله إلى لبنان.

أدت أزمة الوقود إلى مواجهة من نوع ما بين حزب الله وحلفائه والولايات المتحدة حول من يمكنه التصرف بشكل أسرع لتخفيف آلام الناس، وهي منافسة فاز بها حزب الله، على الأقل في ذلك اليوم.

كانت كل خطوة تقريبًا في رحلة الوقود تمثل تحديًا للولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على شراء النفط الإيراني والحكومة السورية وحزب الله والشركة المرتبطة بحزب الله والتي ستوزع الوقود داخل لبنان.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الوقود دفع ثمنه رجال أعمال لبنانيون لم يكشف عن أسمائهم، وأن معظمه سيتم التبرع به لمؤسسات تشمل المستشفيات الحكومية ودور رعاية المسنين ودور الأيتام والصليب الأحمر اللبناني والمنظمات العاملة في توزيع المياه.

وقال إنه سيتم بيع الوقود بسعر مخفض للمستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية والمخابز ومحلات السوبر ماركت وشركات الكهرباء الخاصة. وقال السيد نصر الله في كلمة يوم الثلاثاء "هدفنا ليس التجارة أو الربح". "هدفنا هو تخفيف معاناة الناس".

وقال أيضا إن ثلاث سفن إيرانية أخرى، إحداها تحمل بنزين واثنتان تحمل الديزل، كانت في طريقها إلى سوريا.

إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للبنان، وقد أعلنت إدارة بايدن عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 100 مليون دولار الشهر الماضي تهدف إلى تقديم المساعدة للغذاء والرعاية الصحية والأمن والمياه والصرف الصحي.

لكن حزب الله صور وصول القافلة يوم الخميس بعبارات بطولية، قائلا إنها "كسرت الحصار الأمريكي"، وهو خط تفكير سيقبله الكثير من اللبنانيين على الأرجح.

قال مهند حاج علي، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن هذا يغذي الصورة بأن حزب الله قد انتصر في معركة المثابرة ضد الحصار الأمريكي، وهذا النوع من الصورة هو ما تحاول المنظمة أن تعكسه.

بعد إعلان السيد نصر الله، قالت السيدة شيا، سفيرة الولايات المتحدة، إنها تعمل على وضع ترتيب آخر للمساعدة في حل أزمة الطاقة في لبنان. وتطالب بإرسال الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن ونقله إلى لبنان عبر خط أنابيب يمر عبر سوريا.

زار وفد رفيع المستوى من لبنان دمشق، سوريا، هذا الشهر لمناقشة الخطة، لكن تفاصيلها لا تزال غير واضحة ، بما في ذلك المدة التي سيستغرقها إصلاح خط الأنابيب ، ومن سيدفع ثمنه ، وما هي الرسوم التي ستفرضها سوريا على السماح بمرور خط الأنابيب. يمر الغاز عبر أراضيها.

قد يشكل ذلك تحديًا آخر للولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على أي شخص يتعامل مع الحكومة السورية.

إن معاناة اللبنانيين العميقة قد جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص لقبول الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

قال الحاج علي: "لست متأكدًا من مدى استعداد الولايات المتحدة للمخاطرة بفرض عقوبات على السكان المحتاجين". "هذا من شأنه أن يصور الولايات المتحدة على أنها قاسية ومتشددة ، وهذا انتصار لحزب الله".