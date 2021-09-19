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إيران ترفع دعوى قضائية ضد 37 مسؤول أميركي

وقال قاضي المحكمة سلمان بور مريدي إنّه "لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة بينما أصدرت الولايات المتحدة وعدد من محاكمها أحكاماً ضد إيران و المواطنين الإيرانيين وجمّدت الأصول الإيرانية".
رمز الخبر: ۵۷۲۵۲
تأريخ النشر: 19 September 2021

قال محامي قضية اغتيال الشهداء النوويين في هذه القضية تمت مقاضاة 37 شخصًا وكيانًا قانونيًا من بينهم" باراك أوباما "و" دونالد ترامب " ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

ویذکر انه تم إبلاغ السلطات الأميركية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وقال قاضي المحكمة سلمان بور مريدي إنّه "لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة بينما أصدرت الولايات المتحدة وعدد من محاكمها أحكاماً ضد إيران و المواطنين الإيرانيين وجمّدت الأصول الإيرانية".

وأضاف أنّه "في المقابل هذه المحكمة الوحيدة في إيران التي تملك صلاحيات للنظر في قضايا لها أبعاد دولية"، مشيراً إلى أنّه "نحاول إدانة السلطات الأميركية، ونعتبر إسرائيل ذراعاً للولايات المتحدة في المنطقة، وبما أننا لا نعترف رسمياً بهذا الكيان الغاصب، لم نذكره في محضر الاتهام".

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