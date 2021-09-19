لبنان..طوابير البنزين على حالها رغم فتح الإعتمادات

بقيت طوابير البنزين على حالها أمام محطات البنزين، في وقت توقع اصحاب المحطات أن يكون الاسبوع القادم أفضل حالاً.

موقع تابناك الإخباري_حتى ساعات ظهيرة السبت كانت اغلب المحطات مقفلة رغم الحديث عن تزويد بعض الشركات المحطات بالوقود .. وهو ما لم نلمسه كثيرا خلال تنقلنا بين المحطات .. لكن مشهد الطوابير ظل على حاله.

بعض اصحاب المحطات وعلى الرغم من ازدحام الطوالير امامها بدى متفائلا في قابل الايام واسدوا نصيحة للمواطن.

مصادر متابعة ارجعت الازدحام على المحطات الى أن بعض البواخر المحملة بالمحروقات لم تفرغ حمولتها بعد قبل ان يتم دفع المستحقات عن بواخر سابقة كانت أفرغت حمولتها في مستودعات الشركات ، مشيرة الى أن التأخير تقني ، ومؤكدة ان الطوابير لن يختفي ما لم يرفع الدعم بشكل كلي.