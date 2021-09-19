مسؤول: تصدير 300 مليون دولار من الادوات المنزلية سنويا

وفي سياق متصل، اعلنت مصلحة الجمارك الوطنية في احدث تقاريرها، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية، بلغ خلال الشهور الخمسة الماضية 59 مليونا و300 الف طن؛ وبما يعادل 34 مليار دولار.

قال مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية في ايران"فرزاد بيلتن": ان حجم صادرات الادوات المنزلية المصنعة محليا، يبلغ 300 مليون دولار سنويا.

وفي تصريح له يوم السبت، اوضح "بيلتن"، ان الادوات المنزلية ايرانية الصنع، تصل سنويا الى مختلف نقاط العالم ولاسيما العراق وافغانسان.

وفي سياق متصل، اعلنت مصلحة الجمارك الوطنية في احدث تقاريرها، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية، بلغ خلال الشهور الخمسة الماضية 59 مليونا و300 الف طن؛ وبما يعادل 34 مليار دولار.

هذا التقرير يضيف، ان ميزان التبادل التجاري خلال العالم الحالي في ايران، سجل فائضا بواقع 45 مليونا و500 الف طن وبما يعادل 17 مليارا و661 مليون دولار في مجال الصادرات، مقابل حجم الواردات في البلاد الذي بلغ 13 مليونا و800 الف طن، بقيمة 16 مليارا و631 مليون دولار.