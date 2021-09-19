استلام 1100 اثر سينمائي من 95 دولة للمشاركة في مهرجان رشد الدولي

هذا المهرجان سيقام، لنسخته الحادية والخمسين في العام الحالي، باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

صرحت رئيسة لجنة الاثار الخارجية بمهرجان "رشد" السينمائي في ايران، ان اللجنة تسلمت منذ اعلان الاستكتاب قبل اسبوعين، 1100 اثر سينمائي من 95 دولة في انحاء العالم.

واوضحت السيدة "افسانة هنرور" في تصريح لها اليوم، ان معظم الاثار السينمائية المرسلة الى لجنة المهرجان لغاية اليوم السبت، تعود الى مخرجين من الهند وايطاليا وروسيا وامريكا وتركيا والبرازيل وفرنسا واسبانيا ومصر وكوريا الجنوبية والمانيا والصين.

واوضحت هذه المسؤولية، ان 168 اثر من اجمالي الاعمال التي وصلت لحد اليوم، تعود الى 26 دولة اسلامية.

علما، ان "مهرجان رشد السينمائي الدولي" هو أقدم مهرجان سينمائي في إيران؛ والذي يركز على الاعمال ذات الموضوعات التعليمية والتربوية، ويتم تنظيمه سنويا من قبل "منظمة الابحاث والتخطيط التعليمي" بوزارة التربية والتعليم الايرانية.

هذا المهرجان سيقام، لنسخته الحادية والخمسين في العام الحالي، باستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.