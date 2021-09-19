برلماني ايراني: امكانية تصدير خدمات فنية وهندسية للعراق بقيمة 50 مليار دولار متوفرة

ونوه الى ان الاتفاق يتضمن ان يكون الايفاد جوا فقط وقال: لقد جرت الكثير من المتابعات لفتح الحدود البرية امام الزوار الا انها لم تفلح لغاية الان.

اعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى يوسفي عن توفر امكانية تصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق بقيمة 50 مليار دولار سنويا.

وقال يوسفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" السبت: انه بناء على توقعات ودراسات الخبراء فان الامكانية متوفرة لتصدير خدمات فنية وهندسية ايرانية الى العراق في مجال الطاقة فقط (بناء محطات الكهرباء) وتطوير حقول النفط تصل الى 50 مليار دولار سنويا.

واشار عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى ايران الاسبوع الماضي والتوافقات الحاصلة خلال الزيارة وقال: تمت خلال الزيارة مناقشة عدة قضايا اهمها تطوير العلاقات الاقتصادية حيث ان لنا امكانية التبادل التجاري والاستثماري مع العراق حتى مستوى 190 مليار دولار سنويا في حين يبلغ الرقم حاليا 12.5 مليار دولار وهو رقم ضئيل مقارنة مع الطاقات الكبيرة المتاحة.

*سكك الحديد "شلمجة-البصرة"

واوضح بان ايران يمكنها المشاركة بصورة فاعلة في اعادة بناء البنى التحتية في العراق واضاف: ان احدى هذه البنى التحتية تتمثل في انشاء خط سكك الحديد "شلمجة –البصرة" الذي يمكنه ان يشكل بداية وفصلا جديدا في تنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار الى ابرام اتفاقية تنفيذ مشروع سكك الحديد "شلمجة-البصرة" قبل عدة اشهر ومن ثم مصادقة الحكومة الايرانية عليه وقال: ان العمليات التنفيذية لهذا المشروع ستبدا قريبا بعد انتظار دام 18 عاما.

وصرح بانه ليست هنالك اي عقبة امام تنفيذ هذا المشروع واضاف: انه بناء على عزم الحكومة العراقية فانه ينبغي الان ان ندخل المرحلة التنفيذية لهذا المشروع البنيوي.

*زيارة الاربعين

وحول زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) اشار الى موافقة العراق على توجه 60 الف زائر ايراني الى العراق وقال: اننا مازلنا نتابع تسهيل سفر زوار الاربعين خاصة اهالي خوزستان الى العراق.

ونوه الى ان الاتفاق يتضمن ان يكون الايفاد جوا فقط وقال: لقد جرت الكثير من المتابعات لفتح الحدود البرية امام الزوار الا انها لم تفلح لغاية الان.