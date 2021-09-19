أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها

وجهت لجنة الطوارئ العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، رسالة للأسرى في اليوم الـ 13 للمعركة التي يخوضونها في مواجهة السجان.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت لجنة طوارئ أسرى الجهاد في هذه الرسالة أن الجنون والانفلات والعربدة والبطش من قبل إدارة سجون الاحتلال البربرية وكل إجراءاتها الحمقاء والطائشة ضد حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال لا مستقبل لها.

وقالت اللجنة إن "إجراءات الاحتلال بحق أسرانا سوف تسقط وتُحرق وتكون رماداً بشعلة نار غضب أبناء الجهاد الإسلامي"، مشيدةً بصمود الأسرى داخل جدران الأسر والاعتقال الذي ملأ عين الشمس ووصل صداه أسماع الدنيا بكل ثباتٍ وإصرارٍ وإرادةٍ وإقدامٍ على التحدي والمواجهة وانتزاع الحرية والمحافظة على الهوية والانتماء والحقوق الجماعية.

وحثّت لجنة الطوارئ الأسرى على الصبر، وقالت إن النصر صبر ساعة، وأسرانا داخل السجون لديهم من العزم والعناد ما يدفع السجان صاغرًا للعودة عن كل إجراءاته القمعية والوحشية بحق أسرانا في السجون والمعتقلات.

ودعت في رسالتها للأسرى داخل السجون إلى الاستمرار في المعركة التي تدخل يومها الـ 13 ضد قوانين السجان وإجراءاته، وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها.

وشددت على أنه لا تراجع ولا استقرار حتى نعود إلى حياتنا التنظيمية والإدارية داخل الأقسام وكذلك إخراج إخواننا المجاهدين من كافة المعازل والزنازين، وإلغاء كافة العقوبات والغرامات المتراكمة.