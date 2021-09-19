4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

موقع تابناك الإخباري_وانفجر الوضع الامني في مخيم عين الحلوة على خلفية قيام مجموعة من قوات الامن الوطني الفلسطيني باعتقال احد عناصر "جند الشام" سابقًا مصطفى الفران، من منطقة الطوارىء، وتسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني عند منطقة البركسات - الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية.
ودارت الاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية على محور الطوارىء – البركسات، دون ان يمتد الى الشارع التحتاني، وسط حالة من الاستنفار العام لم يشهده المخيم من قبل.
وأفادت مصادر محلية قبل قليل، بأن الاتصالات التي جرت على خلفية الاشتباك أثمرت اتفاقًا على وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في وقت ارتفع عدد الجرحى الى اربعة نقل احدهم الى مستشفى النداء الانساني في عين الحلوة وآخر الى مستشفى الهمشري في صيدا.