4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

جُرح 4 أشخاص واحترق منزلان في في مخيم ​عين الحلوة​ في مدينة صيدا جنوب لبنان، جراء اشتباك حصل بين حركة "فتح" وعناصر من "​جند الشام​".

موقع تابناك الإخباري_وانفجر​ الوضع الامني في ​مخيم عين الحلوة​ على خلفية قيام مجموعة من ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ باعتقال احد عناصر "​جند الشام​" سابقًا مصطفى الفران، من ​منطقة الطوارىء​، وتسليمه الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ عند منطقة البركسات - الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية.

ودارت الاشتباكات التي استخدمت فيها القذائف الصاروخية على محور الطوارىء – البركسات، دون ان يمتد الى ​الشارع التحتاني​، وسط حالة من الاستنفار العام لم يشهده المخيم من قبل.

وأفادت مصادر محلية قبل قليل، بأن ​الاتصالات​ التي جرت على خلفية الاشتباك أثمرت اتفاقًا على وقف اطلاق النار في مخيم ​عين الحلوة​، في وقت ارتفع عدد الجرحى الى اربعة نقل احدهم الى ​مستشفى​ النداء الانساني في عين الحلوة وآخر الى مستشفى الهمشري في صيدا.