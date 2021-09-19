أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده وصلت عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1 بالمئة في الصادرات العالمية، وقال: سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي.

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار.

وأضاف خلال مشاركته في الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك، وحفل توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى بالصادرات، أن تركيا وصلت عتبة مهمة ببلوغها نسبة 1 بالمئة في الصادرات العالمية.

وأردف رئيس تركيا قائلا: "سجلنا العام الحالي أعلى أرقام للصادرات في تاريخ الجمهورية على الصعيد الشهري ونصف السنوي والسنوي".

وتابع قائلا: "تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز الـ200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقما قياسيا بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر/ أيلول".