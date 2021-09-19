باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني

استكملت باخرة الفيول اويل المستبدل بالنفط العراقي تفريغ حمولتها اليوم في منشأة الزهراني، بعدما أفرغت الدفعة الاولى في معمل دير عمار.

موقع تابناك الإخباري_استكملت باخرة الفيول اويل المستبدل بالنفط العراقي تفريغ حمولتها اليوم في منشأة الزهراني، بعدما أفرغت الدفعة الاولى في معمل دير عمار.

علماً أن حمولة الباخرة مخصصة لمحطات مؤسسة كهرباء لبنان والتي من شأنها تحسين التغذية بالتيار الكهربائي.

ومن المقرر أن تصل الشحنة الثانية الأسبوع المقبل، كما كان مقرَّراً في السابق على أن تَجري كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول المخصَّص لمعامل كهرباء لبنان بالفيول العراقي. ومن المقرر أن تجري المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.