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بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته

اعلنت بعثة اقتصادية بولونية، خلال زيارتها للمغرب وعقب لقائها وزير الخارجية ناصر بوريطة، ان إمكانات الأقاليم الجنوبية تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته.
رمز الخبر: ۵۷۲۳۰
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أكد رئيس البعثة الاقتصاديية البولونية روبرت يوردزيجيك، التي تقوم حاليا بزيارة للمغرب، أن الإمكانات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمغرب تسمح بإنجاز استثمارات بولونية مفتوحة على السوق الإفريقي برمته.

وأشار جودرزيجيك، في تصريح للصحافة عقب لقاء جمع الجمعة بالرباط أعضاء البعثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى أن زيارتهم للأقاليم الجنوبية “تؤكد استراتيجية المغرب لتحفيز تنمية هذه الأقاليم”، وتتوج “عدة أشهر من التعاون مع سفير المملكة في وارسو السيد عبد الرحيم عثمون”.

وأضاف أن “الهدف من البعثة كان اختيار مقاولات بولونية رائدة ومبتكرة ومهتمة بالاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، مشددا على أنه بالإضافة إلى الزيارات “عاينا ما هو أكبر مما كنا نأمل أن نراه”.

وقال “لقد كانت لحظة قوية للغاية بالنسبة لنا، وكل شيء رأيناه تجاوز بالفعل توقعاتنا في هذه الأقاليم”، مبرزا أن اجتماعهم مع السيد بوريطة شكل “فرصة لعرض خلاصات بعثتنا”.

وحول أسباب اختيار الأقاليم الجنوبية، أشار يوردزيجيك إلى أن توجه المقاولات البولونية إلى هذه الأقاليم جاء “بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والترويج لهذه الأقاليم وقدرة واستراتيجية المغرب التي توفر فرصا غير معروفة بشكل جيد في بولندا” .

وتابع بالقول “ندرك الآن أن الأقاليم الجنوبية هي مركز الأعمال والاستثمارات”، مذكرا بأن المقاولات وقعت بالفعل في يناير الماضي على إعلانات استثمار و”نحن مقتنعون بأن التعاون مع زملائنا المحليين، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، الديناميكية للغاية، ستمكن من استقبال استثمارات مباشرة في الأقاليم الجنوبية”.

من جهتها، رحبت مديرة التصدير في الشركة البولونية شيميد بولسكا، وعضو هذه البعثة الاقتصادية، ليديا ميلنيكا، بتعزيز العلاقات بين المغرب وبولندا، مشيرة إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها أعضاء البعثة إلى مدينتي العيون والداخلة مكنتهم من الوقوف على عدد كبير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وشددت ميلنيكا على أن الأقاليم الجنوبية تعد موقع استراتيجيا وبوابة لإفريقيا بالنسبة للسوق الأوروبية، معربة في هذا الصدد عن “ثقة وتقدير أعضاء البعثة البولونية الكبيرين لجلالة الملك”.


         

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