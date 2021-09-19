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لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، محافظة البقاع في زيارة هي الأولى بعد توليه مهامه.
رمز الخبر: ۵۷۲۲۶
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناک الإخباري_تفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي شاحنة محمّلة بمادة "نيترات الأمونيوم" في سهل بلدة بدنايل، كانت قد ضُبِطت خلال عملية دهم داخل مستودع لبيع الأسمدة الزراعية عائد للمواطن (س. ص.) في مدينة بعلبك ليل أمس الجمعة.

وبعد معاينته للمواد المصادرة، قال المولوي: "لقد توجّهنا إلى منطقة بعلبك، وقمنا بمتابعة حثيثة بعد أن تمّ إبلاغنا اليوم صباحًا عن نقل 20 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم من بعلبك إلى سهل بدنايل، وتحرّكنا هذا جاء بعد أن أعلمنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع معنا متابعة دقيقة هذا الموضوع، فانطلقنا للمعاينة عن كثب، وكانت القوى الأمنية قد نقلت هذه الكمية من بعلبك الى منطقة أكثر أمنًا".

وأضاف: "أنا هنا لمتابعة التحقيق وليس لكشف التحقيق، ولن أكشف عن أيّ أسماء أو موقوفين. أنا هنا لكي أنوّه بعمل الأجهزة الأمنية ليقظتها وحكمتها، وهي تقوم بدورها لحماية المواطن في ظلّ هذه الظروف الصعبة من الناحية المادية واللوجستية والاقتصادية والاجتماعية".

وأعطى المولوي تعليماته "للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين، ولمعرفة الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان"، وأضاف "علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانًا بعيدًا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة".

وأردف المولوي "نحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة، وأنا أتيت إلى هنا كي أكون بين المواطنين، ولمتابعة التحقيقات عن كثب لحماية جميع المواطنين".

 

         

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