لجان المقاومة: حزب الله فرض معادلة على العدو وامريكا وكسروا حصارهما عبر ايران

اعلن القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم، أن حزب الله وامينه العام السيد حسن نصر الله "فرض معادلة على هذا العدو الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تحاصر لبنان وكسروا هذا الحصار عبر الجمهورية الإسلامية المعطاء التي قدمت كل أوجه الدعم من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي".

وأضاف البريم في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم السبت: هذه رسالة أن هذا العدو وهذا العالم لا يفهم إلا لغة القوة ولا يفهم إلا لغة الأقوياء وبالتالي نحن أمام إرادة تواجه المخرج وتستطيع أن تكسر هذا المخرز وتحيي وتعيد الحياة لشعبها من جديد.

وختم تصريحه بالقول: بالتالي هذه بداية الانكسار للوجود الأمريكي في المنطقة وأيضا بداية الانكسار لكل التوجهات التي تؤول إلى كسر إرادة الشعوب.