شهاب: لبنان يعيش حالة تحد بعد استيراد المقاومة المازوت من ايران عبر سوريا

قال القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب، ان "لبنان يعيش حالة تحد، المقاومة في لبنان تعيش حالة تحدي في مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية وفي مواجهة الحصار الذي يستهدف المقاومة في لبنان بشكل أساسي في سياق التحدي والصمود اللبناني."

واضاف في تصريح لموقع تابناك للاخبار اليوم السبت: قامت المقاومة اللبنانية وحزب الله باستيراد المازوت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكمل: بواخر المازوت عبرت كل البحار في تحدي للحصار وفي تحدي للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ووصلت إلى سوريا المقاومة والممانعة، ومن ثم دخلت عبر شاحنات إلى لبنان واستقبلها الشعب اللبناني بحفاوة كبيرة.

وتابع شهاب: هذا يمثل انتصار للمقاومة اللبنانية انتصار لمحور المقاومة في وجه الهيمنة الأمريكية وفي وجه الحصار الذي يستهدف تجويع لبنان ويستهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الأراضي اللبنانية.