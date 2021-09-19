قتلى في تفجيرات ضربت كابول وجلال آباد اليوم

سقط قتلى اليوم السبت في تفجيرات استهدفت شرطة طالبان في مدينة جلال آباد.

موقع تابناك الإخباري_وقالت مصادر طبية في جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار (جنوب شرقي أفغانستان)- إن التفجيرات التي استهدفت الشرطة ومقار تابعة لحكومة طالبان، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وفي وقت سابق اليوم السبت انفجرت سيارة مفخخة بالمنطقة الأمنية الـ13 غربي العاصمة الأفغانية كابول.

وأصيب شخصان جراء التفجير الذي استخدمت فيه عبوة تم إلصاقها في السيارة.

ويأتي تفجير كابول بعد نحو ثلاثة أسابيع من تفجير دام بمطار كابول تبناه تنظيم داعش، وقتل فيه نحو 170 شخصا، بينهم 13 جنديا أميركيا.

وتأتي تفجيرات اليوم في وقت تحاول فيه حركة طالبان فرض الأمن في كابول والمدن الرئيسية الأخرى.