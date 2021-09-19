النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يظهر جانبا من المرح خلال انعدام الجاذبية

دخل مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاما تاريخ الطيران في الفضاء يوم الجمعة بعزفه على قيثارة خلال انعدام الجاذبية ضمن أول طاقم رواد فضاء كله من المدنيين يصل إلى الفضاء الخارجي في مركبة تابعة لشركة سبيس إكس على ارتفاع مئات الأميال فوق سطح الأرض.
رمز الخبر: ۵۷۲۲۰
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقام كريس سيمبروسكي الذي يعمل في شركة لوكهيد مارتن بالعزف للمشاهدين في منازلهم خلال جلسة استغرقت عشر دقائق لفريق "إنسبايريشن4" المكون من أربعة أعضاء أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا.

وأعلنت شركة سبيس إكس ،التي يملكها إيلون ماسك قطب التكنولوجيا المتطورة والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بعد ذلك أنه من المتوقع أن يعود الطاقم إلى الأرض اليوم السبت.

ومن المقرر هبوط المركبة بعد الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2300 بتوقيت غرينتش) بقليل في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

وقال مسؤولو البعثة إن رواد الفضاء قضوا معظم أول 48 ساعة لهم في الفضاء في تواصل اجتماعي بما في ذلك اتصالات هاتفية مع العائلة والأصدقاء والداعمين مثل ماسك ونجم هوليوود توم كروز.

وظهر الرواد أيضا عبر رابط فيديو في بورصة نيويورك يوم الجمعة لدق جرس الإغلاق.

ودفع الملياردير غاريد إيزاكمان، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس، مبلغا لم يتم كشف النقاب عنه لماسك مقابل الرحلة. وقدرت مجلة تايم أن تكلفة أولى رحلات سبيس إكس للسياحة الفضائية نحو 200 مليون دولار".

بدورها عرضت شيان بروكتور (51 عاما) عالمة الجيولوجيا والمرشحة السابقة للعمل رائدة فضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) قطعة من عملها الفني أثناء وجودها في الفضاء وهي عبارة عن رسم وصفته بأنه يصور تنينا حقيقا يسحب المركبة كرو دراغون بعيدا عن الأرض.

وقامت هايلي أرسينو (29 عاما) وهي مساعدة طبيب في مركز سانت جود لأبحاث الأطفال في ولاية تينيسي الأمريكية والتي كانت مريضة سرطان في طفولتها، بالدوران حول المقصورة لإعطاء المشاهدين إحساسا بانعدام الجاذبية.

وقالت بروكتور إن "هايلي بطلة في الدوران. إنها تدور حول نفسها منذ اللحظة التي دخلنا فيها المدار".


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي
حزب الله: كسر الحصار لن يقتصر فقط على المشتقات النفطية والمحروقات
طالبان تفتح المدارس للفتية فقط وغموض حول مصير الفتيات
4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار
باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني
شركة الأمانة للمحروقات تبدأ بتوزيع المازوت الإيراني مجاناً على بعض القطاعات
بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته
تظاهرتان إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لإجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد
رئيس الوزراء يحاور طالبان ويحثهم على تشكيل حكومة شاملة
تخوف صهيوني من صدام مسلح في جنين
لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم
رياضيو وشباب واسط يأملون من مرشحي دولة القانون إستكمال منجزات المالكي
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل