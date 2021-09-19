مدير مجاري المثنى: الحشد الشعبي أنقذ مشروع الصرف الصحي المركزي بالمحافظة بعد تلكؤ لسنين

أكد مدير مجاري محافظة المثنى علي كامل ان الحشد الشعبي أنقذ مشروع الصرف الصحي المركزي بالمحافظة بعد تلكؤ دام لسنين، لافتا الى انجاز المرحلة الأولى من عملية تأهيل المشروع بنسبة 50 %.

وقال كامل في مقابلة مع تابناك، أن مشروع معالجة الصرف الصحي المركزي في المثنى متوقف لأكثر من 5 سنوات و"مديريتنا عجزت عن التصليح بسبب قلة الإمكانات والتخصيصات ،لافتا الى انه “قبل مجيء الحشد الشعبي لإنقاذ المشروع فاتحنا اكثر من جهة حكومية لإنقاذ وتأهيل المشروع لكن لم نتلقَ أي استجابة".

وأضاف كامل ان مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي مستمرة بالعمل وانجزت 50% من مشروع معالجة المياه الثقيلة وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية التأهيل.

ولفت كامل إلى توقف هذا المشروع تسبب بمشاكل كارثية على أهالي المثنى وخلف بيئة مسرطنة بسبب ذهاب المياه الثقيلة بدون معالجة الى نهر الفرات.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت قبل أيام عن العديد من المنجزات الخدمية والمشاريع التي قامت بها خلال الأشهر الماضية في محافظة المثنى، ضمن مبادرة "جمال الوطن".