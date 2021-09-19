المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترد على التشكيك بتزوير الانتخابات وبيع بطاقات الناخب

أكد مدير الاجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات داود سلمان أن "المفوضية عملت عدد من المصدات لحماية الانتخابات من التزوير".

وحول الخوف من تزوير الانتخابات، قال سلمان في تصريح لتابناك للأخبار، "سيتم سحب البطاقة وتلفها بعد اخذ البصمات العشرة للناخب، كما أن نسبة الحشو ستكون صفرا و لن يتم قبول اي sd او hd في اجهزة العد والفرز.

وأشار سلمان الى أن بيع وشراء البطاقات صفقات خاسرة ولا يمكن الاستفادة منها لانها تحتاج الى 10 بصمات لصاحب البطاقة كما بدد المخاوف من المحطة الارضية في دولة الامارات، وقال لا يوجد فيها سيرفر وهي فقط لتقوية البث وعند عطل جهاز تسريع النتائج سيتم استبداله.

وأضاف قائلا: "المفوضية قامت بخطوات استباقية للتأكد من المطابقة عبر الجو والسيرفرات، وسيتم اعلان النتائج خلال 24 ساعة، كما سيتم مطابقة النتائج مع صندوق تسريع النتائج.

من جهة ثانية، أعرب مواطنون عن تخوفهم من تزوير الانتخابات وعدم قدرة المفوضية في ضل الانفلات الامني والتزوير، ويعتقد البعض أن الانتخابات محسومة سلفا والتخوف من البطاقات المسروقة في الانبار.