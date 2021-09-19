مفوضية الانتخابات: تسهيلات وحرية بالتنقل لفرق مراقبة الانتخابات المقررة الشهر المقبل

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها تزويد فرق المراقبين دوليين ومحليين بالمعلومات التي يحتاجونها وبشفافية عالية خلال انتخابات تشرين المرتقبة، فضلا عن حرية كبيرة في التنقل بين مراكز الاقتراع، وذلك ضمن جهود تعزيز الثقة بنزاهة العملية الانتخابية.

موقع تابناك الإخباري_وكانت المفوضية أشارت إلى عدم وضعها شروط امام فرق المراقبة الدولية والمحلية، في حين تشرك الامم المتحدة 130 مراقبا دوليا في الانتخابات المرتقبة.

وقبل يومين، أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال فريق من 12 خبيراً لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، استجابة لدعوة من مفوضية الانتخابات.

وخلال يوم الانتخابات، سيتم تعزيز البعثة بمراقبين محليين لفترات قصيرة آتين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموجودة في العراق.

ويشهد العراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، انتخابات برلمانية في موعد تقدم ستة أشهر عن الموعد المعتاد في نيسان كل أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في 19 كانون الأول/ يناير على تأجيلها بناء على طلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

وبلغ العدد النهائي للمرشحين للانتخابات 3243، بحسب تصريحات سابقة للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي.

ويتنافس هؤلاء ضمن قانون الدوائر الانتخابية المفتوحة، ويبلغ عددها 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.



