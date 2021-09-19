تنفيذ حكم الاعدام بحق 9 مدانين ضمن خلية اغتيال الشهيد صالح الصماد ومرافقيه

نفذ القضاء اليمني حكم الاعدام بحق تسعة مدانين بجريمة إغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه، ضمن خلية تابعة للتحالف السعودي.

موقع تابناك الإخباري_ وجرى تنفيذ الحكم في ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء وسط انتشار امني وعسكري كثيف واحتشاد عشرات الآلاف من اليمنيين.

وصدر حكم الاعدام بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية، وبعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

واغتيل الشهيد الصماد في الحديدة جنوبي اليمن عام 2018 بثلاث غارات جوية سعودية.

والمدانين المحكوم عليهم بالاعدام هم :

علي علي إبراهيم القوزي

وعبدالملك أحمد محمد حميد

ومحمد خالد علي هيج

ومحمد إبراهيم علي القوزي

ومحمد يحيى محمد نوح

وإبراهيم محمد عبدالله عاقل

ومحمد محمد علي المشخري

وعبدالعزيز علي محمد الأسود

ومعاذ عبدالرحمن عبدالله عباس



