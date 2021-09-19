وزير الثقافة والإعلام: محتوى البرامج الإعلامية يجب ألا يكون غير إسلامي أو غير أفغاني

نشر وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الملا خيرالله خيرخوا شريط فيديو قال فيه إن محتوى البرامج الإعلامية في أفغانستان يجب "ألا يكون غير إسلامي أو غير أفغاني".

موقع تابناك الإخباري_وقال في رسالة فيديو: "نحن نعمل سويا لنظهر لأمتنا شيئا يمكن للناس الاستفادة منه".

وأضاف خيرخوا أن مضامين البرامج الإعلامية "لا ينبغي أن تفسد العقلية العامة وتروج للثقافة غير الإسلامية وغير الأفغانية".

كما شدد على أن هذه المحتويات يجب أن تتوافق مع مبادئ الفقه الإسلامي والأعراف الأفغانية.

وقال وزير الثقافة والإعلام، إن على وسائل الإعلام العمل على "إذكاء عقلية الشباب".

ومنذ أن سيطرت طالبان على كابول في 15 آب/ أغسطس، غيرت العديد من وسائل الإعلام أو أوقفت برامجها. كما توقفت البرامج الكوميدية والموسيقية في وسائل الإعلام، وبات حضور المرأة على الشاشة ضئيلا جدا.